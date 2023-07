Pilar Rubio subasta su falda tropical más aplaudida para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer

Las seguidoras del estilo de Pilar Rubio (45 años) están de suerte, porque pueden hacerse con una de las piezas más deseadas de su armario, diseñada por ella misma y que fue la protagonista absoluta de la presentación de su nueva colección para Selmark, el pasado mes abril. La presentadora ha decidido subastar su falda de la firma gallega por una buena causa.

El jueves 12 de julio se abre la puja solidaria de esta pieza a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en la web de Selmark. Permanecerá activa hasta el próximo 21 de agosto. Así lo explican sus responsables: "Aquel que ofrezca la puja más alta será el afortunado poseedor de esta prenda tan especial.Todos los beneficios obtenidos serán donados íntegramente a la AECC, con el objetivo de brindarles un apoyo fundamental en su gran labor de mejorar la vida de pacientes y familiares con sus servicios gratuitos, y de seguir invirtiendo en investigación. Son la entidad social y privada que más fondos destina a investigación oncológica en España".

Para terminar un mensaje para todos aquellos que estén pensando en formar parte de la iniciativa: "Te animamos a participar y ser parte de este gesto que puede marcar la diferencia en la vida de muchas mujeres afectadas por esta enfermedad. ¡Tu contribución cuenta y juntos podemos lograr grandes cosas!". La cifra de salida es de 500 euros.

[Pilar Rubio arrasa con un elegante estilo de inspiración flamenca: 'outfit' de lunares y coleta alta]

La presentadora, con la falda que se subasta. Gtres

Según la propia Pilar confiesa, la falda le costó bastante hacerla y fue la verdadera estrella de aquella convocatoria. "Todos me preguntasteis por la falda, pero no pude hacer más diseños de ella, así que se me ha ocurrido, junto a Selmark, hacer una puja solidaria", explica en un vídeo subido a Instagram. La prenda está expuesta en el Corte Inglés de Castellana (Madrid) para que cualquiera pueda admirarla.

La colaboradora de programa El mejor de Telemadrid ha dado, además, todos los detalles sobre el proceso de confección. "Para la falda se han necesitado ocho metros de bambula ligera y cuenta con diez filas de volantes fruncidos en otros ocho metros de tul para dar volumen, movimiento y espectacularidad. Además, incluye una cinturilla de tres centímetros y una amplia abertura frontal, que deja a la vista las piernas en claro tributo a las míticas faldas de samba que cada año llenan las calles y sambódromos de Brasil", explica.

En su día, Pilar Rubio combinó este diseño con su bañador Miranda, de la misma colección y también de estampado tropical. Actualmente está rebajado en la web de Selmark, de 78,95 a 71 euros. Se le puede añadir un volante de quita y pon para colocar en uno de los tirantes y darle un aire más espectacular. Este accesorio se vende aparte por 24,25 euros.

