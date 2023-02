Rocío Osorno, sobresaliente con el traje más romántico de Zara: top con escote corazón y blazer de plumas

Estilo y elegancia son dos de las palabras que mejor definen a Rocío Osorno (35 años). La influencer no deja de sorprender con su impecable gusto por el buen vestir. Todo lo que se pone es un acierto y, como no, se viraliza al instante. Lo saben sus seguidores y quienes como ella se dedican a la moda y las redes sociales. En una de sus recientes imágenes compartidas en Instagram, Violeta Mangriñán (28), en tono de humor, le comentaba: "Me había comprado el traje. Ahora voy a tener que devolverlo porque va a llevarlo media España. Te queda espectacular, por cierto".

Violeta hacía referencia al espectacular traje romántico que lucía Rocío Osorno en las redes. Un espectacular look en color rosa palo de Zara, formado por tres piezas que se venden por separado con el fin de que puedan combinarse con otras prendas. No obstante, imitar el outfit de la influencer sevillana garantiza que la apuesta será todo un acierto.

La prenda inferior es un pantalón confeccionado con tejido en mezcla de viscosa, de tiro medio, pinzas y cintura con trabillas. Cuenta con bolsillos en la parte delantera y en la espalda. Es de pierna muy ancha y cierra con cremallera, botón y ganchos metálicos en la parte frontal. Ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XXL y tiene un precio de 49,95 euros.

La parte superior incluye dos piezas: un top y una chaqueta. El primero es bustier de escote corazón, cuyo precio es de 29,95 euros. Cuenta con tirantes finos extraíbles y ajustables que dan mayor comodidad a la prenda. El cierre se sitúa en un lateral con cremallera oculta en costura. Está a la venta en la web de Zara desde la talla XS hasta la XL.

Para protegerse de las bajas temperaturas y darle un toque mucho más glam, Rocío Osorno completó el traje con la chaqueta que se vende a juego. Es una blazer de cuello solapa y manga larga acabada con plumas extraíbles. También incluye bolsillos con solapa en la parte delantera. Zara lo tiene disponible es web desde la talla XS hasta la XL. Su precio es de 109 euros.

Si bien pueden lucirse por separado, quienes quieran imitar el estilismo de Rocío Osorno deberán hacerse con las tres prendas, desembolsando 188,90 euros. Para dar el toque final, la influencer ha añadido un cinturón negro que combinaba con su minibolso. En cuanto a las joyas, ha lucido unos pendientes en forma de libélula que quedaban al descubierto gracias a su peinado por detrás de las orejas.

El look, como era de esperar, ha impactado a la mayoría de sus seguidoras. Muchas de ellas, de hecho, le dan el "sobresaliente".

