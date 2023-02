Paris Hilton desvela que fue drogada y violada con 15 años: "Tengo visiones de él encima de mí"

Paris Hilton (42 años) ha logrado este 2023 su sueño de convertirse en madre gracias a la gestación subrogada. Ahora está centrando parte de sus esfuerzos en un proyecto personal que la ayudará a mostrar su faceta más desconocida. El próximo 14 de marzo publicará sus memorias, Paris: The Memoir, un libro que promete no dejar indiferente a quien lo lea. En él, la rica heredera compartirá su vida y sus experiencias, desde su infancia hasta el presente, revelando detalles íntimos y sorprendentes de su vida. Se espera que el libro ofrezca una visión más completa de la personalidad y los intereses de Hilton, que va más allá de su imagen pública como celebridad y empresaria.

En sus páginas deja de lado la parte más frívola de su vida, la que justamente es la más conocida, para relatar capítulos hasta ahora desconocidos, duros y sorprendentes. A falta de poco más de dos semanas de conocer el resultado, la celebrity está inmersa en la promoción y, para ello, no ha dudado el revelar dos de las partes más oscuras de su pasado que había guardado para ella hasta la fecha.

La más sorprendente es la violación que sufrió cuando tan solo tenía 15 años por parte de un chico que había conocido junto a sus amigos en un centro comercial de Los Ángeles llamado Century City. "Un día nos invitaron a su casa y nos dieron vino", recuerda, añadiendo que estuvo junto a una amiga. "Yo no bebía, así que con uno o dos sorbos empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué le puso, supongo que fue un sedante", sigue la empresaria, que tardó más de dos décadas en denunciar el suceso públicamente.

Lo siguiente que recuerda es despertarse horas después, sin su amiga, que se había marchado, y con unos recuerdos terribles: "Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca y diciéndome: 'Estás soñando', mientras me susurraba al oído".

Por desgracia, no fue la única ocasión en su vida en la que sufrió abusos. Hace casi tres años en People y, más tarde, en The New York Times, relató que durante su estancia en el internado Provo Canyon, al que acudió durante dos años, también fue violada. "Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a 'exámenes cervicales'. Lloré mientras me sujetaban y decían: 'Cállate. Cállate. Deja de forcejear'. No sé lo que hacían, pero estoy segura de que no eran médicos. Era realmente aterrador y es algo que he bloqueado durante muchos años... pero ahora, mirando hacia atrás como adulta, era con seguridad un abuso sexual. Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes", escribió por aquel entonces.

Con motivo de la promoción de sus memorias, Paris ha concedido una entrevista a la revista Glamour en la que abortó cuando tenía 20 años. Un incidente que, hasta ahora, había guardado para ella misma y es que, como asegura en la citada publicación, sentía "vergüenza" de sus actos.

"Era algo de lo que no quería hablar porque me pesaba mucho la culpa y la vergüenza. Yo era una cría y, claramente, no estaba preparada para ello", asegura la celeb, que termina afirmando que por todas esas cosas difíciles que ha pasado es "una guerrera, una luchadora, una valiente. Soy una tía dura".

