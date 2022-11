La desgarradora y desconocida lucha de Paris Hilton por ser madre: "Lo intenta una y otra vez"

Hace poco más de un año, el pasado 11 de noviembre de 2021, Paris Hilton (41 años) vivía uno de los días más emocionantes de su vida al darse el 'sí, quiero' con el empresario Carter Reum (41). Una esperadísima boda para la que la famosa heredera elegía un lugar con mucho significado, la que fuera mansión de su abuelo, Barron Hilton, una impresionante residencia ubicada en el barrio angelino de Bel-Air. Por ella, se pasearon invitados tan famosos como Kim Kardashian (42), Emma Roberts (31), Paula Abdul (60) o Kyle Richards (53), que convirtieron los jardines de la vivienda en una improvisada alfombra roja.

Desde este momento idílico, Paris ha compartido en sus redes sociales los mejores momentos estos meses que parecían ser tan dulces y que, sin embargo, han tenido una cara amarga. Así lo ha confesado la madre de la celebrity, Kathy Hilton (63), en el último programa de The Real Housewives of Beverly Hills, del que es una de las protagonistas.

"Son muy felices juntos y están deseando tener un hijo", comenzó explicando la exactriz, que entonces desveló los problemas que el matrimonio está teniendo para cumplir su sueño. "Me rompe el corazón porque sé que Paris lo está intentando una y otra vez. Siempre le digo: 'solo relájate'", añadió, desvelando por primera vez la desgarradora y desconocida lucha de Paris por ser madre. "Pero muchas personas luchan y no lo logran", afirmó, quizás resignada con la idea de que su hija no pueda quedarse embarazada.

Paris Hilton y su marido, Carter Reum, en una imagen de archivo. Gtres

Tener hijos es un sueño sobre el que Paris Hilton ha hablado en más de una ocasión. De hecho, antes de casarse confesaba al medio E! News que quería tener dos o tres hijos con Carter. "No puedo esperar, es una de mis prioridades ahora", aseguraba rotunda. Tan claro lo tenía que no dudó en contar que le gustaría que su primer embarazo fuera de gemelos.

"Siempre quise tener un hermano mayor porque siento que si lo hubiera tenido me habría protegido en la escuela y esas cosas. Así que tal vez me gustaría que viniera primero un niño", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Consciente de que el tiempo podría jugar en su contra, en enero de 2021, antes incluso de su compromiso con Reum, anunció que había comenzando un tratamiento fecundación in vitro con su ahora marido. "Hemos estado haciendo un tratamiento de in vitro, así que podría elegir si tener mellizos", contaba en una entrevista en el podcast Trend Reporter With Mara. "Ya me he hecho el procedimiento de extracción de óvulos. Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo he hecho un par de veces", añadió Paris, que también contaba que ya habían comenzado a pensar en los nombres que les pondrían a los bebés.

