Rocío Osorno tiene el jersey más adorable de H&M que enamorará a mayores y pequeñas

Uno de los retos de las influencers es sorprender a sus seguidores, algo que no siempre es fácil. Especialmente para aquellas que se dedican al mundo de la moda, pues cuando una prenda se vuelve viral es fácil coincidir con otra persona. Rocío Osorno (34 años), sin embargo, ha logrado dejar a todos sus followers con la boca abierta tras presentar el que asegura es "mi jersey favorito de la temporada".

"Cada día te superas más", le ha escrito su amiga Teresa Bass (32), también influencer, tras ver la pieza, que también se ha ganado el aplauso de otras personas que la siguen. "Necesito ese jersey", "¡Qué mono es!", "Otro look que me encanta", se puede leer junto a la publicación.

El jersey en cuestión es de la firma sueca H&M y destaca por estar estampado con el rostro de un gato de color blanco. Una figura que sobresale sobre un fondo azul cielo, un tono muy romántico que es perfecto para los días más grises, pues hace que el rostro contraste y gane luminosidad.

De punto de jacquard suave, cuenta con cuello redondo y unas mangas amplias que le dan volumen. Tanto el cuello como el bajo y los puños tienen remates de canalé que lo ajustan al cuerpo. Tiene un precio de 24,99 euros y se puede encontrar en una gran variedad de tallas, desde la XXS hasta la XL.

Pese a que por su aspecto puede parecer el típico jersey de lana, está confeccionado en un tejido acrílico al 100% así que es perfecto para las personas veganas, al no estar confeccionado en tejidos animales.

Rocío Osorno lo ha combinado con una falda de tablas y cuadros, de Zara, unas botas altas de color negro y una gabardina de charol a tono. Tres piezas oscuras que le dan todo el protagonismo a la prenda de H&M, que destaca por sí misma.

"Es el típico look que o lo odias o lo amas, no hay término medio", añade la sevillana, consciente de que es un jersey que puede resultar complicado. Pese a todo, algo que no se puede negar es que es capaz de conquistar tanto a mayores como a pequeñas gracias a su dulzura.

Para mantenerlo en las mejores condiciones, la firma sueca recomienda lavarlo a máquina a un máximo de 40 grados, secarlo colgado de una percha y plancharlo a temperatura baja. Además, si se quiere, también se puede limpiar en seco y aplicar lejía en el lavado, aunque deberá ser sin cloro.

