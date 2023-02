Elsa Pataky: "Miro con lupa los proyectos que me llegan para no sentirme mal por dejar a mis hijos"

Puntual, vestida con un dos piezas negro tipo sastre, el pelo suelto con ondas surferas (sin duda, su vida en Australia imprime carácter en su estilo) y luciendo su mejor sonrisa. Así aparecía Elsa Pataky (46 años) en la presentación de la nueva colección de Gioseppo, firma de la que es embajadora desde hace mucho tiempo y a la que ha rendido homenaje luciendo una de sus nuevas cuñas.

EL ESPAÑOL ha estado presente en su encuentro con los medios y ha podido hablar con ella de su vida, su familia y sus proyectos. La actriz empezaba confesando que ya llevaba en Madrid unos días, visitando amigos y familiares. Esta es una de las muchas escapadas a España que hace a lo largo del año, ya sea por motivos de trabajo, de placer, o ambos como en esta ocasión.

Volver a la ciudad donde creció siempre es un placer, aunque también admite que, acostumbrada a estar en la naturaleza, no tarda en agobiarse. Ha venido sola, sin su marido, Chris Hemsworth (39) ni sus tres hijos. Una de las cosas que más le gusta cada vez que aterriza en Madrid es irse de compras, "porque donde yo vivo hay dos tiendas, entonces es increíble ir a comprar aquí y sin los niños". Y, por supuesto, "comer jamón, es mi catering cuando vengo a España, pan, tomate y jamón serrano".

Para Elsa, su familia es lo más importante, quizá por eso espacia tanto sus apariciones en la gran pantalla. ¿Pereza? No, ella confiesa que, "simplemente no han surgido proyectos que realmente me llamen la atención, pero siempre estoy abierta a que salgan más propuestas". Si tuviera que elegir prefiere una película a una serie, aunque tiene claro que la conciliación es lo primero. "Para mí, estar con mi familia es importantísimo y entonces sí que soy un poco selectiva. Miro con lupa los proyectos para hacer algo que realmente me guste y no sentirme tan culpable por dejar a mis hijos", asegura a este medio. Su marido, en cambio, sí ha seguido con su carrera encadenando un proyecto con otro y ella misma explica que así lo han decidido ambos.

"Cuando conocí a Chris, yo ya había trabajado un montón y él, que es más joven, estaba empezando su carrera. Y le dije: 'Si tenemos hijos, yo entiendo que estás en un momento en que tienes que trabajar y que es tu momento'. Entonces fue un acuerdo entre nosotros, yo me responsabilicé de cuidar de la familia y él de trabajar. Yo estaba feliz porque quería ser madre y quería disfrutar. Y entonces dije: 'Mi papel ahora es ser madre y estoy encantada", relata Elsa. Nunca ha sido un problema para ellos y la actriz resalta que "Chris es un padre increíble y siempre está muy presente".

Tienen tres hijos y un posible nuevo embarazo no entra en sus planes. "Está descartado", dice entre risas. Su vida en Australia es tranquila, le gusta ir a la playa, hacer deporte y montar a caballo con su hija India, entre otras cosas. "Llevo una vida normal de madre", reconoce. Por supuesto, España está muy presente y Elsa siempre habla a sus hijos en castellano, "pero ellos me contestan en inglés. Me hace gracia oírlos hablar español, porque lo hacen con acento".

En su encuentro con los medios, Elsa Pataky también ha comentado la noticia sobre la predisposición genética de su marido, Chris Hemsworth, a padecer Alzheimer, algo que descubrió hace unos meses tras someterse a unas pruebas médicas. "Te sorprende descubrir algo así, pero no es que tenga la enfermedad sino que hay un gen que muestra una mayor predisposición a padecerla. Lo afrontamos de manera positiva y esperamos que haya una cura si llega a suceder. Lo que sí es verdad es que puedes cambiar tu estilo de vida y prevenirlo. Es importante reducir el estrés, que es lo que más deteriora", asegura. De hecho, el actor se ha tomado un tiempo para estar con su familia, después de hacer varias películas seguidas.

Aunque esté a miles de kilómetros, la recordada protagonista de Al salir de clase sigue la actualidad española y EL ESPAÑOL ha querido conocer su opinión sobre la reciente polémica suscitada por Sara Sálamo (31) y su 'no maquillaje' en los Goya."Yo respecto lo que haga cada uno, porque eso es muy libre. Si ella piensa que se siente bien así debemos respetarlo, al igual que hay que respetar a las personas que quieren maquillarse para un evento. Ahora tenemos la costumbre de opinar de todo", asegura.

En cuanto a los casos de acoso que siguen siendo actualidad, como sucedió con Jedet (30) en la fiesta posterior a los premios Feroz, Elsa asegura: "Evidentemente es algo que sigue y es importante el movimiento que ha surgido de tener el valor de denunciarlo. Hay que evitar esas situaciones a toda costa. En eso hemos avanzado, pero no sucede solo en el cine, desgraciadamente también pasa en otros sectores".

