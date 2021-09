Los insultos que ha recibido Sara Sálamo por negarse a dejar a su hijo llorando en la guardería

A la actriz Sara Sálamo le han dicho que está "creando maricas", que quiere "que sus hijos le salgan maricones", que su hijo de dos años es "maricón" y que "va a ser gilipollas". Han añadido que el pequeño "tiene que ser inaguantable, como la madre", que seguramente sea de esos que están "dando por culo al resto de comensales" en un restaurante, e incluso se han atrevido a imperarle que los escolarice, completando la frase con un "hija de puta".

Todo este derroche de odio injustificado es solo una muestra de la retahíla de mensajes que ha ido recibiendo Sálamo desde que dio su opinión sobre las carencias de la adaptación escolar. Lo hizo comentando un post que la psicóloga perinatal Paola Roig había publicado en su Instagram. Criticaba la experta que "dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal" y la actriz asintió, confirmando que "mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación".

"Para mí era insostenible que pasara algo así", concluyó Sara Sálamo, sin saber entonces que sus palabras iban a ponerla en la diana de los intolerantes. Más tarde amplió ella misma su opinión en la misma red social, reconociendo que no estaba preparada para dejar a su pequeño llorando "a ver si vuelvo" y revelando además que sus padres también habían buscado una alternativa cuando ella era pequeña.

"Las cosas no están bien hechas"

Defendiendo que no se trata de "malcriar" a sus hijos y asumiendo "que hablo desde un lugar de privilegio", algo que le permite contratar a alguien que cuide de ellos o llevarlos a su trabajo, ha querido denunciar que "las cosas no están bien hechas y la conciliación es una utopía". También ha dicho que no cree que "ningún padre o ninguna madre se sienta cómoda dejando a sus hijos en manos de una maestra —desconocida totalmente por nosotros y nuestros bebés— cuando llora de forma desconsolada".

Terminaba su reflexión afirmando que sentía "la responsabilidad de generar un debate, de hacernos preguntas y, quizás, haciendo piña, cambiar las cosas entre todos", y animando a echar un vistazo a otros países de Europa que tienen períodos de adaptación "mucho más personalizados". Sin embargo, de toda esta reflexión, ha habido medios que simplemente han destacado que "Sara Sálamo deja de llevar a su hijo al colegio porque lloró el primer día".

Sabiendo que la actriz ya no es una persona grata para cierto sector de la derecha al que ha criticado en numerosas ocasiones, como también lo ha hecho con los taurinos, no fue necesario escribir nada más para prender la llama del odio hacia ella y terminar leyendo mensajes como los que ha compartido en su cuenta de Twitter para denunciar "misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bullying...":

Misoginia, machismo, homofobia, adultismo, bulliying…

Esta gente vive entre nosotros. pic.twitter.com/DAPylLmXST — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 15, 2021

La denuncia pública de Sálamo, no obstante, ha tenido una gran acogida por parte de cientos de tuiteros que le han querido hacer llegar su cariño y su enérgica condena a este tipo de comentarios machistas surgidos del odio:

Lamentable el odio que pueden destilar por algo tan normal como pedir períodos de adaptación más adecuados.



Que sociedad tan bonita nos está quedando. — Friki Mamá (@MellamanSiL) September 16, 2021

Se me acaba de revolver el estómago. Siéntete bien orgullosa de que lo que seguro, seguro, no va a ser tu hijo, es uno de ellos. 💜 — Jazmin Abuin Janeiro 🌍🛰️🇪🇦🇨🇦 (@Jazminjazzsoul) September 15, 2021

Son amargados que se esconden en Twitter para insultar. Saltan a la mínima que hable una mujer. Ni caso.



Por cierto, tuve el placer de trabajar muchos años con dos de tus tías. Ya veo que lo de ser una mujer fuerte y con las ideas claras es algo de familia. — Silvia Alonso Pérez (@IamSilviaAlonso) September 16, 2021

Sara, ni caso, les molesta las mujeres q deciden por si solas, las q no se callan, las q denuncian injusticias sin importante el q dirán de ti. La España profunda seguirá queriéndote callar, no le des el gusto. Feliz de vivir en nuestra tierra, nuestra gente es diferente. Fuerza — Marta (@MarCast50355715) September 16, 2021

No se pueden crear hijos maricas ni hijos heterosexuales. Lo que sí se puede es quererles y respetarles. Y parece que es algo que resulta insoportable para gente que tiene cuentas anónimas de twitter... — Carlos Herrero Canencia (@carloscanencia1) September 15, 2021

Estoy leyendo algunas de las respuestas y siento absolutas arcadas solo de pensar que convivo a diario con escoria que piensa y actúa de esta forma.

Todo mi cariño Sara. Siempre.

Igual a mi paisano @isco_alarcon. — Sergio (@TrainerExtreme) September 15, 2021

Tranquila hay gente gilipollas por el.mundo. recuerda también que la escolarización es obligatoria en España a partir de los 6. Por lo que no llevar a la guarde a un bebé de dos años no es ningún error. — gadea iglesias sordo (@gadeaiglesias) September 15, 2021

No sólo los tiempos de adaptación son cortos, también la flexibilidad horaria...no te ayudan en nada, a no ser que pagues media hora...y si necesito solo 10 minutos antes para ir a trabajar?!?... pues pagas y lo dejas media hora antes... guarderia pública con gestión privada — Bruno #ANTIFA🔻🇵🇸🇮🇹 (@Bruno26801) September 16, 2021

Luego nos quejamos de maltrato, bulling, acoso.. Hay quien sigue en las cavernas y no evolucionará nunca, Sara sigue como hasta ahora haz tu vida sigue haciendo lo que tu quieras y no escuches a los trogloditas, se aburren mucho. — Luz (@PonsUsagre) September 16, 2021

Podría decir que me parece increíble, pero lo cierto es que no. Las mujeres estamos expuestas a esto, a recibir misoginia, machismo, paternalismo. Esto es lo que tiene que soportar una mujer por exponer cualquier tipo de opinión en redes.

Todo mi amor, Sara. No estás sola. — Natalia Barrera (@nataliabj_95) September 15, 2021

Sálamo, por su parte, ha insistido más tarde en que ella pretendía solamente cuestionar la adaptación:

LA ADAPTACIÓN.

Esa es la crítica.

Igual q en las relaciones de adultos, los bebés también necesitan tiempo para conocer a la otra persona.

Que esté su figura de referencia presente. Jugar los 3 juntos. Generar un vínculo y complicidad. Y que, poco a poco, creen su propio código. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 16, 2021

Los tiempos de pandemia no facilitan la adaptación.

Los horarios en los trabajos: no facilitan la adaptación.



ESE ES EL DEBATE. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) September 16, 2021

No es la primera vez que Sara Sálamo recibe este tipo de insultos. Ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo cuando ha jugado su pareja, el futbolista Isco Alarcón, y no ha rendido a ojos de la afición llevándose ella la culpa en otro claro ejemplo de machismo de manual.

