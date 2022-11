La prueba con la que Chris Hemsworth ha descubierto que tiene alto riesgo de alzhéimer antes de sufrirlo

El actor que da vida al poderoso Thor ha sorprendido a su audiencia en todo el mundo con el anuncio de su retirada del cine. Chris Hemsworth ha tomado esta decisión después de haber recibido los resultados de un test genético en el que se observa que porta dos copias del gen ApoE4, el gen asociado al alzhéimer. El australiano confesó que quería pasar más tiempo con su mujer, Elsa Pataky, y sus hijos con el fin de reducir el estrés, mejorar sus horas de descanso y sus hábitos de alimentación y ejercicio, también con el fin de prevenir esta enfermedad neurodegenerativa.

El test al que se ha sometido Hemsworth no es ninguna prueba exclusiva de las estrellas de Hollywood, sino que es muy conocido desde hace unas décadas. "El gen ApoE4 y su vínculo con la enfermedad de Alzheimer se conoce desde la década de 1970 y la prueba para detectarlo lleva disponible desde la década de 1980", explica Guillermo García Ribas, portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN). "Es un test específico para conocer este dato y es relativamente fácil de hacer, debe costar alrededor de 100 euros. Ahora bien, ninguna sociedad de neurología recomienda hacer esta prueba".

¿Por qué? Básicamente, porque tenerlo no significa que vayas a desarrollar alzhéimer de manera determinante. Tal y como explica García Ribas, el 30% de la población que padece alzhéimer cuenta con este gen; es decir, un grupo minoritario. En la población que no padecerá alzhéimer el gen está presente en un 14%, por lo que se considera un gen frecuente en la población. Chris Hemsworth, como se recoge en este artículo de EL ESPAÑOL, tiene una doble copia del ApoE4.

Hábitos saludables

"Este gen aumenta el riesgo de que padezcas alzhéimer en el futuro y quienes tienen una copia del padre y otra de la madre tienen más riesgo. Pero sólo riesgo, no significa que vayas a desarrollar la enfermedad", recuerda el neurólogo. En realidad, García Ribas afirma que este test no es demasiado relevante para los neurólogos y, por eso, no lo recomienda a sus pacientes: "Incluso en los pacientes que presentan un deterioro cognitivo inicial, esta prueba no nos aporta datos adicionales". Es decir, que no hay razones para que, de buenas a primeras, pidamos que nos realicen este test genético.

En este otro artículo de EL ESPAÑOL se recoge que, a día de hoy, se estima que sólo el 7% de los casos de enfermedad de Alzheimer se deben al riesgo genético y, por el contrario, hasta un 30% se han vinculado a los factores ambientales. Vamos, a la mala alimentación, la falta de ejercicio físico, de gestión de estrés o, incluso, de relaciones sociales. ¿Tiene sentido, entonces, que Chris Hemsworth se vuelque ahora en mejorar sus hábitos de vida saludable? García Ribas dice que sí, pero al igual que toda la población.

"No hay ningún consejo específico para las personas que dan positivo en este test que no se ofrezca a la población general. Tengas o no tengas el gen ApoE4 te voy a recomendar que reduzcas tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, que realices ejercicio con frecuencia o que leas a diario", sostiene el portavoz de la SEN. En definitiva, cambiar tus hábitos por unos más saludables siempre es una buena decisión: debemos cuidar la alimentación, el ejercicio y la salud mental sin importar los genes que tengamos, simplemente porque aumenta la longevidad y la calidad de vida.

"Además, con los músculos que tiene este hombre, estará haciendo el deporte que le corresponde a él y a tres personas más. Seguramente lleve una nutrición muy cuidada y gestionará su estrés", razona García Ribas. "Llama mucho la atención que, por este resultado, Hemsworth haya decidido cambiar de una manera tan drástica su vida profesional".

