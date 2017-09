Elsa Pataky habla por primera vez de los rumores de crisis con Chris Hemsworth

Radiante y muy guapa. Así es como ha reaparecido Elsa Pataky (41 años) ante la prensa española para presentar la nueva campaña de Women'secret, marca de lencería de la que es imagen desde hace cuatro años. Muy simpática y encantadora con los medios, la actriz ha respondido, una a una, todas las preguntas incluida la de los rumores que hace unos meses hablaban de una posible crisis entre ella y su marido, el también actor Chris Hemsworth (34). "No es cierto nada de lo que se dijo. Se habló también de una chica que trabajaba con Chris... todo es mentira. Como somos un matrimonio muy aburrido y no pasa nada interesante tienen que meter un poco de chispa", ha bromeado la intérprete, quien asegura sentirse plena y feliz con la familia que ha formado.

"Como todas las parejas tenemos nuestro altos y bajos, pero intentamos que lo más bueno sea lo que pese en la balanza y los problemas los resolvemos lo antes posible para que no se haga más grande la bola. intentamos pasar mucho tiempo juntos", ha explicado.

Elsa Pataky en la presentación deMadrid. Gtres

Eso sí, ha descartado ampliar la familia. Es la primera vez que la actriz responde con un "no" categórico cuando se le pregunta por la posibilidad de tener más hijos. "Estamos saliendo ahora del periodo más complicado. Son más independientes y me siento con más libertad de poder hacer más cosas y dedicarme a mi profesión un poco más. Cuando he sido madre me he dedicado al cien por cien y ahora me estoy relajando un poco. Empezar otra vez no. Ahora además tenemos más tiempo para Chris y para mi".

Otra de las ideas que no baraja es el traslado de residencia. "Nuestra base es definitivamente es Australia. Hemos encontrado nuestro sitio. Allí no nos sentimos extraños. Trasladarnos a otro sitio siempre crea expectación e interés y es lo que no queremos para nuestros hijos. Queremos mantener esa privacidad. Hemos hecho un buen entorno allí. Lo que sí está en mis planes es pasar más temporadas en España para que mis hijos aprendan bien el idioma y la cultura".

Una figura 10

La nueva campaña de Women'secret se presentará el próximo día 2 de noviembre. En ella, la actriz protagoniza un spot interpretando el papel de una mujer fatal, con un punto pícaro y misterioso. Para el anuncio, la actriz ha reconocido que ha entrenado su cuerpo. "Hago un poco lo habitual porque llevo entrenando mi cuerpo desde los 18 años. Le recomiendo a la gente joven que empiece cuanto antes porque con los años esa firmeza que tienes va cambiando. También es importante saber lo que a uno le sienta bien y no hacer dietas rebote cuando empieza el verano. Hay que ser constante".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth Gtres

"Como de todo y como una lima. Hasta mi madre está sorprendida de que esté tan delgada, pero es que cuando tienes tres hijos no tienes tiempo ni para sentarte. No recuerdo el tiempo que hace que no me pongo a leer un libro o ver la tele. Es imposible. las 12 horas que están los niños despiertos es un no parar. Entre eso y que luego entreno...".

El viaje de Elsa Pataky a España ha sido como un relámpago, aunque también ha tenido tiempo para disfrutar de su familia y de sus amigos. La actriz ahora cuenta las horas para ver de nuevo a sus tres hijos (Tristan, India, Sasha) y su marido.