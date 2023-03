La intrahistoria del roce entre Bertín Osborne y Fabiola: la sensibilidad de ella y días de intenso trabajo

El pasado 18 de febrero de 2023, sábado, el presentador y cantante de rancheras Bertín Osborne (68 años) se sentó en el plató del espacio Déjate querer, presentado por su gran amiga Paz Padilla (53). Lo que en un principio se convirtió en una charla distendida, con la vida y obra del mítico presentador como telón de fondo, derivó en una profunda reflexión sobre el amor.

Osborne llegó a aseverar que, pese a su intensa y ajetreada vida sentimental, nunca había estado enamorado. Un sentimiento, en sus propias palabras, que él no ha experimentado. Dicho de otro modo: no se ha avenido nunca al sentir común. "He estado muy bien y a gusto. Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no. Sólo sientes que quieres estar con esa persona. (...) Estoy fenomenal solo", fue parte de su controvertida declaración.

De acuerdo a su propia manifestación, Bertín sostuvo que no estuvo enamorado de la última mujer que ha ocupado su vida, y la madre de sus dos hijos menores, Kike (16) y Carlos (13): Fabiola Martínez (50). Un extremo que le dolió especialmente a la venezolana, quien llegó a emocionarse en directo en el espacio Y ahora Sonsoles. "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", aseguró la exmodelo.

[Bertín Osborne reacciona al dolor de su exmujer, Fabiola Martínez, y aclara sus polémicas palabras]

Fabiola Martínez junto a su exmarido, Bertín Osborne, en un acto público en Madrid, en abril de 2016. Gtres

Añadió, enjugándose las lágrimas: "Me merezco un poco de respeto por esos 18 años, casi 20, que hemos estado juntos". Rápidamente, al ver a su exmujer deshecha y con gran dolor, Bertín pidió disculpas públicas, vía Instagram, por esas palabras que, según su defensa, no se entendieron correctamente. No sólo esto: Osborne, en su descarga, apuntó que llegó a estar "fundido" de amor por la madre de sus hijos pequeños.

Ahora, EL ESPAÑOL conoce nuevos detalles de este roce entre un exmatrimonio modélico y discreto. Se quieren, se respetan y, por fin, han hablado y acercado posturas sobre esta delicada situación mediática. De momento, sólo vía WhatsApp. Tal y como se hace llegar a este medio, Fabiola afronta un período de intenso trabajo en la Fundación Bertín Osborne, que preside.

Un frenético ritmo laboral que la tiene "algo sensible" a su vez, y que le habría jugado una mala pasada, en lo que se refiere a sus sentimientos, en el directo que protagonizó con Sonsoles Ónega (45) en Antena 3, en cuyo espacio colabora de forma puntual.

Entre esas obligaciones profesionales que encara Fabiola en estos momentos se encuentra un ilusionante proyecto en el que está volcada de lleno. La Fundación Bertín Osborne -entidad dedicada a ayudar a las familias de personas con discapacidad- ha retomado en los últimos meses sus talleres presenciales.

"Estas charlas son la vida y el alma de la fundación, lo que nos conecta con las familias. La pandemia paralizó esa conexión y nos obligó a digitalizarnos más para no perder la línea directa de apoyo y ayuda a las familias", aseguró la propia Fabiola Martínez el pasado enero, en la rueda de prensa en la que se presentó este nuevo ciclo de la fundación.

"Estos talleres pretenden dar respuesta a una demanda y una necesidad por parte de las familias: la sexualidad, a veces, fuente de angustias, preocupaciones y miedos. Queremos que las familias de personas con discapacidad tengan claro que es una tarea compartida y que ellos tienen su parte de responsabilidad", se añadió en el acto.

El cantante Bertín Osborne y Fabiola Martínez junto a la infanta Elena, en mayo de 2022 en Madrid, durante un acto de su fundación. Gtres

El informante con el que contacta EL ESPAÑOL sitúa el estrés y la suerte de vulnerabilidad de Fabiola en este proyecto -entre otros-, que compagina magistralmente con el cuidado diario de sus dos hijos. En especial, de Kike. Se hace constar que Bertín también "está ahí" todos los días, y visita mucho la casa de Fabiola. "Está presente, sólo que no viven juntos", se apostilla.

Confirma quien está capacitado para hacerlo que Fabiola y Bertín "nunca" han tenido ningún roce después del matrimonio. Esto último que ha ocurrido ha sido tan sólo un "malentendido" que ya han sabido solventar con el gran cariño que se profesan.

En las últimas horas, Fabiola Martínez ha atendido a los medios, con la amabilidad que siempre la caracteriza, y ha vuelto a defender que entre ella y Bertín está todo solucionado. Fabiola ha confirmado que aunque tienen una conversación pendiente cara a cara, ya han hablado por mensajes: "Él estaba asustado por mi reacción y quiso esperar a que se calmara todo para poder hablar. Me ha dicho que simplemente quiso hacer un comentario de filosofía de amor y que la cagó".

En esa línea de conciliación, la venezolana ha aseverado: "La conversación fue muy bien, muy correcta, como ha sido siempre, con cariño y diciendo lo que sentimos. Yo le he dicho que a mí me dolió lo que dijo y él me dijo 'en ningún caso mi intención era hablar de ti'. Él estaba hablando en general de cómo él interpreta el amor y yo le he dicho 'bueno, hay que pensar un poquito más las cosas, al final salpicamos a todos'. Y me ha dicho 'tienes razón, la he cagado, tenía que haber pensado o reflexionado de otra manera lo que quería decir'. Yo lo conozco y sé que se le va la fuerza por la boca".

"Ya está todo aclarado y estupendo. (...) De todo se aprende y yo he aprendido que la tele magnifica todo, que las cosas no hay que decirlas nunca en caliente y que el respeto y cariño que nos hemos tenido todo este tiempo, cagarla con algo así era", ha remachado Fabiola Martínez.

