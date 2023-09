Oriana Marzoli incumple su promesa y abandona 'GH VIP' dos semanas después de comenzar

Este jueves, GH VIP despedía a Luca Dazi como primer concursante expulsado de la temporada. Pero ni 24 horas después, la casa de Guadalix de la Sierra ha abierto sus puertas para decir adiós a otro participante, Oriana Marzoli. Y es que la antaño tronista ha decidido abandonar el concurso de forma voluntaria, incumpliendo la palabra que dio en su gala inaugural. "Prometo que no voy a abandonar, lo voy a hacer increíble", le dijo entonces a Marta Flich.

Ya en la primera semana demostró que iba a dar guerra. En la primera gala de Límite 48 horas se ofreció a Oriana Marzoli ver a su novio Daniele. Para ello debía entregar 12.00 euros. Ella, nerviosa, declinó la oferta. Pero el comportamiento tanto de la antaño tronista como de su pareja dejaron mucho que desear. Tal como se pudo ver a través del canal 24 horas (pues en la gala no se hizo referencia), Daniele la lio, dando patadas a la jaula en la que estaba, amenazando con llamar a la policía, incluso. Tal revuelo se formó que la organización tuvo que permitirles que se vieran.

La actitud de Oriana Marzoli resulta predecible si se tiene en cuenta su trayectoria en los realities en España, pues se labró fama de abandonar este tipo de formatos a la primera de cambio. Ella comenzó su trayectoria en la pequeña pantalla en Mujeres, hombres y viceversa, primero como pretendienta y, más adelante como tronista.

En 2014 Supervivientes confía en ella como concursante, pero duró cuatro días, ya que abandonó voluntariamente antes de las primeras nominaciones. Después la veríamos en Gran Hermano VIP 6, y no aguantó ni 48 horas. Tras regalar el momentazo de su entrada en la casa, cuando se llevó un bocado del burro que había en el jardín, pidió a Jorge Javier Vázquez abandonar el concurso. En ambas ocasiones, se marchó por no soportar las condiciones en las que convivían. Al otro lado del charco participa en varios realities de la televisión chilena como Amor a prueba, ¿Volverías con tu ex?, donde consiguió hacerse con el premio, o Doble tentación.

Durante un tiempo aseguró que no iba a volver a participar en realities, ya que le generaban “mucha ansiedad”, pero en 2020, en el verano de la pandemia, acepta la oferta para concursar en La casa fuerte de Telecinco junto a su entonces pareja Iván González. Aguantaron hasta la final esta vez, pero el premio se lo llevaron Yola Berrocal y Leticia Sabater. En julio de 2022 abrió la puerta a un posible regreso a Supervivientes, aunque no se materializó.

Este 2023, Oriana entró a Grande Fratello en Italia, y allí aguantó, como nunca se le había visto en España. Llegó a ser finalista, y allí cayó rendida ante el empresario Daniele del Moro, el joven que llevaron a Guadalix de la Sierra en la primera semana. Entonces Marzoli ya demostró que no quería vivir separada de su chico, y ahora, finalmente, ha decidido abandonar la aventura del concurso.

