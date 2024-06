Un soltero deja perpleja a su cita en 'First Dates' al confesar su picante pasado: "He hecho orgías con 50 personas"

Cupido buscó que sus flechas del amor congeniasen una noche más en First Dates. Eva es una auxiliar de enfermería de 34 años y procedente de Valencia. La treintañera acudía al dating show presentado por Carlos Sobera con el objetivo de emparejarse con un hombre enérgico, con espíritu viajero y animalista. El programa le propuso tener una cena con Eloi, un veterinario de 31 años procedente de Barcelona. El doctor de animales buscaba establecer un vínculo sentimental con una chica.

Eloi confesaba al equipo que después mucho "sexo esporádico" y se había dado cuenta de que el tener sexo “con vínculos es mucho mejor” y estaba en busca de ello. Ya desde que entró, Eva comentaba al barman Matías Roure que era muy alto. Eloi medía 1,95 metros. Inicialmente, el chico no veía nada “destacable” entre Eva, aunque no descartaba que, en la cena, viese algo que le llamase la atención sobre ella.

“Cuando he conocido más a la persona, me ha gustado más. Vamos a ver”, compartía a las cámaras del programa. Ambos admitían estar nerviosos. En la cena fue donde descubrieron que tenían varios puntos en común. Ambos son amantes de los animales y se consideran personas muy activas, curiosas y con inquietudes. “Lo veo muy tierno”, compartía la técnico en enfermería al equipo del programa. El dating show les propuso que tuvieran que responder a preguntas subidas de tono.

[El duro golpe bajo de una participante de ‘First Dates’ a su cita: “Me ha extrañado que sea modelo”]

Fue ahí cuando Eva se quedó perpleja ante la cantidad de experiencias que tenía Eloi en ese aspecto. La auxiliar de enfermería revelaba que nunca había hecho un trío. Sin embargo, su cita confesó que había tenido varios encuentros con tres personas. “Con chica y chico y con dos chicas”, especificaba. Ahora bien, lo que nadie se esperaba es que Eloi revelase al equipo que tenía experiencia en muchas más cosas, además de un trío.

“He hecho bastantes cosas. He estado en orgías, he visto bukakes, he estado en fiesta nudistas. También he estado con chicas, con chicos, con chicas trans... La orgía más grande en la que he estado, éramos más de 50 personas”, detallaba, a las cámaras del programa.

'First Dates'.

Parecía que la treintañera se había tomado con filosofía lo que su cita le había contado. “Es algo guay, porque lo veo abierto. No me priva a cerrar la mente”, admitía a las cámaras del programa. Sin embargo, se mostró poco convencida de tener una segunda quedada con Eloi. Así lo mostró a la hora de tomar la decisión final. Mientras que el veterinario quería conocer más a la valenciana, la sanitaria le rechazó, argumentando que buscaba un hombre con otro tipo de físico. “No me has atraído al 100%”, reconocía.