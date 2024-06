El duro golpe bajo de una participante de 'First Dates' a su cita: "Me ha extrañado que sea modelo"

Andrea se presentó en First Dates este jueves, 6 de junio, como una persona realmente risueña. Trabajadora en una bodega y con estudios de estética, reconocía ante Laura Boado que no le había ido bien el amor: "Las dos parejas serias que he tenido me han sido infieles".

Por esta razón, a la concursante del programa de Cuatro le cuesta confiar en los hombres. La joven de 27 años hizo hincapié en la lealtad de pareja, al ser preguntada por la camarera acerca de su prototipo de chico: "Altos, morenos... Que sean simpáticos y, sobre todo, fieles, por favor".

Su cita de esta noche era Marc, escolta y modelo: "Los modelos damos mucha importancia al físico, pero hay un valor más importante, que es tener un buen corazón y estar lleno por dentro". La primera impresión no fue buena para la soltera.

"Físicamente, no me ha llamado mucho. Me esperaba alguien más fuerte, más tatuado. Otro estilo. El pelo que lleva tampoco me gusta, no me gusta este tupé. Soy más de rapaditos", confesaba tras las cámaras la chica, a la chirriaba incluso que su compañero fuese modelo: "Me extraña".

Ya durante la velada, conversando, se dieron cuenta de que no tenían demasiado en común. Andrea no se había planteado tener hijos y Marc parecía tenerlo algo más claro. Eso sí, por ahora, el guardia se conforma con un gato persa himalayo, "un peluche precioso" al que quiere como si lo fuera.

Marc y Andrea, concursantes de 'First Dates' Mediaset España

Más avanzada la cita, la dependienta asumía que era algo "más reservada y tradicional" en los temas íntimos. No consideraba prácticas sexuales como los tríos, ni tampoco es que estuviese por la labor de abrirse en exceso frente al otro comensal.

No habrá segunda cita

"No he podido ser yo al cien por cien, porque la primera impresión no ha sido buena. No tenía esa cosa de preguntarle a él", aceptó Andrea. Como era de esperar, no quiso una segunda cita con Marc, aunque aseguró que le había caído "muy bien".

"Como pareja, no. Físicamente, no eres mi prototipo. No digo que seas feo, pero tengo otro prototipo. Hombres más fuertes. Pero me has caído muy bien", comentó la barcelonesa. Por el contrario, al soltero sí le habría apetecido un nuevo encuentro: "Tendría una segunda cita con Andrea, veo que eres una chica muy maja. La verdad es que se te ve muy buena persona".