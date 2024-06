Las redes estallan contra 'Saber y Ganar' por una pregunta del emblemático anime de 'Dragon Ball'

Una pregunta sobre anime que para los fans de la cultura japonesa podría resultar simple, le complicó la vida a un concursante de Saber y ganar. Este tipo de hobbies, como los cómics, series o videojuegos, pueden ser habituales para muchos, pero para otros pueden ser un verdadero reto.

Durante el concurso del jueves, se pudo ver cómo David, uno de los participantes, no supo responder una cuestión sobre Dragon Ball. Elisenda preguntó: "¿Quién fue el primer gran enemigo de Son Goku en su etapa adulta?".

La respuesta que se esperaba era Freezer, pero el formato introdujo una opción un tanto humorística "Airfryer", una freidora de aire, jugando con la traducción de Freezer, que significa "congelador" en inglés. David, lamentablemente, eligió la opción incorrecta.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los usuarios no solo se rieron del fallo, que para ellos era una respuesta evidente, sino que también aprovecharon para comentar el supuesto parecido de David con el cantante Sergio Dalma. Sin embargo, las bromas no fueron lo único que se vio en X, anteriormente Twitter.

Visto hoy en Saber y Ganar.

¿Quién fue el primer gran enemigo de Son Goku en su etapa adulta?

-Freezer

-Airfryer

La respuesta de Sergio Dalma no te sorprenderá. pic.twitter.com/cWGEpAKsGO — Dibujante de mierda (@dibujantemierda) June 6, 2024

Entre los comentarios, hubo quienes no solo se burlaron de la equivocación, sino que también criticaron la precisión de la pregunta. Un seguidor del concurso y fan del anime señaló: "La pregunta es incorrecta: Piccolo Jr., Raditz o Vegeta fueron anteriores a Freezer. No sé qué es peor, la respuesta o la pregunta".

Encima la pregunta es incorrecta: Piccolo Jr, Raditz o Vegeta. Pero Freezer ya fue el cuarto como mínimo. No se que es peor la respuesta o la pregunta. — Taicho (@TaichoMaster) June 6, 2024

Algunos tuiteros defendieron que el primer gran enemigo de Son Goku es Vegeta, aunque posteriormente se convierte en su aliado. Otros argumentaron que Raditz podría considerarse el primer enemigo en la etapa adulta de Goku, y que Vegeta, es el primer gran enemigo antes que Freezer.

Pero el debate no quedó ahí. Muchos usuarios dejaron sus comentarios en la cuenta oficial de La 2, discutiendo sobre la exactitud de la pregunta y señalando que Freezer, aunque es importante, no es el primer gran enemigo de Son Goku. Las opiniones se divieron entre quienes defendían la pregunta del concurso y quienes la consideraban incorrecta.

Este incidente en Saber y Ganar muestra que, pese a los años, este programa sigue teniendo su popularidad. Además, es un ejemplo de cómo una pregunta sobre una serie popular puede desencadenar un amplio debate en redes sociales.