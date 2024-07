Juanjo Bona: "Cuando leo una crítica mala me afecta mucho, aun siendo de gente que no conozco"

16 nuevos rostros comenzaron en noviembre su aventura en Operación Triunfo 2023 para alcanzar su sueño de hacerse un hueco en la industria musical. Muchos con experiencia y otros sin ella, conquistaron a un público que ha llenado la práctica totalidad de los conciertos de su gira que concluyó este pasado sábado, 13 de julio, en Valencia.

Ahora vuelan solos, sin el respaldo del programa de televisión y ya están demostrando qué es lo que pueden dar como profesionales. Juanjo Bona (20 años) se ha convertido en uno de los rostros más populares y queridos del formato. Su naturalidad y su forma de ser le han llevado a ganarse el cariño de un público exigente.

El cantante aragonés está de estreno este viernes, 19 de julio, gracias a su nuevo single Mis Tías. Es una canción con la que regresa a sus raíces con un toque de folclore de su tierra y un agradecimiento a las ocho mujeres que hicieron que se sintiese como en casa en Madrid tras abandonar su pueblo, Magallón, en Zaragoza.

¿Qué significa para usted Mis Tías?

Significa el comienzo de una etapa que viene que es muy bonita y que es completamente yo. Es una historia muy personal que me conecta muchísimo y que creo que ha llegado en un momento muy bonito para homenajear. Al final tuve que dejar el Colegio Mayor donde vivía, aunque sigo viviendo en la misma ciudad, todo ha cambiado y tuve que despedirme de estas personas, de mis tías, del colegio y de toda mi vida universitaria que había empezado.

Según lo que ha contado, se convirtieron casi en sus madres en Madrid.

Claro. Salir del pueblo fue muy fuerte y para mí ese colegio fue como un sueño entero. No solo quiero homenajear a las trabajadoras, sino que también es una canción dedicada a toda la gente que estuvo en mi vida durante esta etapa universitaria y que me llevo para siempre. Al final salir del pueblo y llegar aquí fue un cambio de vida.

Es una canción con la que reivindica ese folclore aragonés, esa jota que parece olvidada y de la que usted tanto ha hablado con orgullo durante su paso por Operación Triunfo

Algo que me caracteriza y me identifica es la defensa de lo mío, de mis tradiciones, de hablar de mi pueblo e intentar dar a conocer nuestra cultura, nuestro folclore... Eso siempre ha estado en mí y siempre estará. Esta canción y todo lo que viene va un poco en esta línea. Al final pude convencerme de que lo que yo iba a hacer iba a tener todo esto en cuenta, mi folclore, el lenguaje costumbrista y defensor de mi tierra. Es hablar de mis vivencias, de mis cosas y de mí sin pretender ser comercial ni tener un estilo marcado, sino hacer lo que me sale del corazón. Conseguí dar ese paso y empezó a marcar mi camino a nivel musical.

¿Le da miedo el recibimiento del público?

Sí que me da miedo. Fue difícil la decisión porque yo tenía un pensamiento en mi cabeza erróneo de que al final tengo que hacer música comercial si quiero triunfar, hacer pop, tener un lenguaje general y contar historias que puedan conectar con todo el mundo y no es así. Me di cuenta después de unas sesiones de composición que no fueron nada bien, entendí que era justo lo que no quería hacer. No conectaba nada conmigo, no eran nada reales, no eran yo, ni la letra ni la melodía ni el sonido ni nada.

Quiere ser diferente.

Siempre ha estado en mi mente lo de diferenciarme, de ser único, de ser de verdad, de poder hacer música real y de tener un elemento diferenciador que yo creo que siempre he tenido como es la defensa de lo mío y de la jota aragonesa. Era algo que tenía ahí, que simplemente tenía que dar el paso de aceptarlo y meterlo.

¿Le cuesta abrirse y componer sobre su vida privada, sus sentimientos o vivencias?

Cada vez menos. Eso es lo que cuento en mi primer single Lo que no ves de mí. Es una canción que está muy fuera del sonido que puedo utilizar ahora mismo, pero a nivel de letra y mensaje cuenta eso. A partir de ahí ya estaba preparado para empezar a contar y creo que eso cierra una etapa. Es difícil el momento de llegar a un estudio con gente que no conoces y tener que abrirte al cien por cien como lo haces con las canciones. Ese es el momento que peor lo paso, pero cuando conectas con la persona y tienes una idea clara, es cuestión de echarle valor, contar tu vida y abrirte.

Al hablar de su vida también conecta de una manera diferente con su público.

Eso es precisamente lo que me hace conectar con el público porque es mi forma de ser, mi cercanía con la gente y es algo que el día que pierda dejaré de ser yo, así que espero no perderlo nunca. Al final es lo que me ha hecho entrar, así como tener el cariño de la gente que tengo hoy.

Lo que mueve en redes es increíble y eso que no tiene cuenta de X (antiguo Twitter).

Estoy muy contento. Cada día me voy creyendo más lo que tengo porque soy una persona muy insegura y me cuesta aceptar que tengo ese apoyo y que va a estar ahí durante un tiempo. Estoy muy agradecido. Quiero aprovechar todo ese apoyo y esa cantidad de gente que hay ahora mismo viéndome a raíz del programa para que gente joven pueda escuchar por primera vez el folclore y la jota. Con eso ya me doy por satisfecho.

Ha conseguido que personas de todos los rincones de España conozcan una jota como es La Magallonera.

Es que hay muchos folclores del norte y del resto de comunidades a los que todavía no se ha dado una oportunidad, aún habiendo gente que está apostando por ello y haciendo fusiones. Para mí va más allá de lo musical, de lo artístico, de los números... Es algo a nivel cultural de poder expandir lo que al final es nuestra historia, nuestra tradición y es algo que me enorgullece por el tema de que es educación.

Juanjo Bona y Martin Urrutia en una imagen de sus redes sociales.

¿Cómo lleva las críticas?

Leo muy poco porque no me gusta. He tenido vivencias malas leyendo comentarios y he preferido evitarlo. Las buenas me las envía mi familia y amigos. Cuando me encuentro con alguna mala me afecta bastante, aun siendo gente que no conozco. Me afecta, pero poco a poco voy entendiendo que tengo que darle importancia a la gente que me importa y ya.

Se ha convertido en un referente para muchos por la evolución que ha tenido en el concurso y así su salida. ¿Cómo lo ha vivido?

Ser un referente fue una cosa que casi se dio sin yo pretenderlo ni entenderlo. Ha sido un premio y un regalo, porque he vivido experiencias y veo cada día mensajes o acciones que se dan a mi alrededor con gente pequeña y niños. Me enorgullece haber podido ayudar y seguir haciéndolo cada día. Fue un regalo que nos permitieran dar el pregón del Orgullo. Al final dar voz a un tema tan importante es un regalo. Ves a niños que se acercan a nosotros, que van a crecer y se van a criar con unos referentes reales que no salen de una serie, que son de verdad y que han podido seguir sus historias en televisión. Ojalá siga siendo así, aunque sea por ayudar a las nuevas generaciones.

En noviembre entró un Juanjo a Operación Triunfo y ahora hay uno completamente diferente.

Soy una nueva persona, aún manteniendo la misma esencia, que yo creo que no ha cambiado. Estamos en una edad de cambiar continuamente, ya sea de forma de vestir, de gustos, de música... Es bueno cambiar, no tiene por qué ser una cosa mala. Es lo que dije en el pregón del Orgullo. Está bien no sentirse identificado con una cosa, está bien no saber qué nombre ponerle...

En el pregón también habló de la importancia de los tiempos.

No hay prisa, nunca es tarde ni pronto. Es algo que tiene que estar en la cabeza de todo el mundo. Pude dar un mensaje diferente a mis compañeros, desde otro punto del camino, desde otra perspectiva que creo que también puede ayudar a gente que todavía no se ha encontrado, no se siente cómoda con una palabra. Soy una persona que todavía está conociéndose y aceptándose y pueda ayudar a gente que todavía no está en ese punto.

¿Cómo lleva el hecho de ser una persona pública y se hable de su vida privada?

La gente es muy respetuosa, pero es verdad que todavía no he vivido una experiencia de decir: "Vale, lo estoy pasando mal". Logro encontrar momentos de huir del foco, del móvil y por ese lado también estoy bien. No he llegado hasta el punto de plantearme si mi vida privada está siendo demasiado expuesta y por ese lado estoy tranquilo.

Su relación con Martin ha sido seguida por muchos espectadores y habéis dado mucha visibilidad ¿Qué significa para usted?

Es una persona que me llevo del programa y espero que sea para siempre. Ha sido fundamental en el concurso y en mi vida me ha ayudado un montón. Nos ayudamos, nos compenetramos perfectamente y me aporta muchísimas cosas. Tenemos muchos momentos de tranquilidad, de desconexión juntos, que creo que son necesarios más allá del programa, del foco, de la pareja... Nos viene muy bien y estamos muy felices y contentos. Es una persona increíble y muy especial. Le quiere un montón.

Hace unas semanas cumplió su sueño de cantar con David Bisbal. ¿Qué tal fue ese momento?

Fue increíble. No sé cómo agradecerle todo lo humilde y cercano que fue, todos los consejos que me dio... Aún estando en el primer nivel, es una persona corriente. Que me dieran la oportunidad de cantar con él fue un regalo.

¿Cuál es el consejo más valioso que le dio?

Que apreciara mucho la gira, que cuidáramos mucho a las personas que trabajan ahí. Lo de respetar a los trabajadores un valor que tengo desde siempre y es algo que tenemos en común. Me habló también de temas financieros y de la industria que hay que tener en cuenta. Se me quedó grabado para siempre.

También hizo amistad con Rosanna Zanetti.

Es majísima y muy cercana. De hecho, fue ella la que empezó como el vínculo entre David y yo y la que se puso en contacto conmigo al principio. Es encantadora, como si fuera mi amiga de toda la vida.

Y ahora que ya ha cumplido este sueño, ¿cuál es el siguiente?

Mi sueño a nivel persona es sacar un proyecto del que me sienta orgulloso, que salga todo como está en mi cabeza y hacer un buen homenaje a toda mi vida, la anterior y la de ahora.

¿Qué le diría al Juanjo del pasado?

Le diría que siguiera por donde va, porque es verdad que nunca he dejado de intentarlo, aún estando en puntos que no tenían sentido o de estancamiento. Que no paré de formarse, de conocer gente, de llamar y de picar piedra. Le diría que siguiera por ahí y confíe, que todo llega.

¿Y al Juanjo del futuro?

Que mucho ánimo, que siga así y que no se olvide de sus raíces.

¿Se arrepiente de algo?

No. La verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido. Tal vez cambiaría un poco lo que fue mi entrada a la Academia de OT. Lo hice con mucha inseguridad, mucho genio, mucho carácter y tendría que haber entrado más calmado.