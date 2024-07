Quién es Javi Cermeño, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’ que ha eliminado a Vicky del Cerro

En los últimos meses, Pasapalabra ha vivido tarde a tarde un gran duelo, a la altura de Rafa Castaño y Orestes Barbero, o de Pablo Díaz y Nacho Mangut. Vicky del Cerro y Manuel Pascual se convertían en las dos nuevas superestrellas del concurso de antena 3. Dos concursantes que han estado enfrentándose entre sí durante varias semanas, y que ya no volverán a competir, al menos, de momento.

En la tarde de ayer, Manuel Pascual se alzaba como el ganador de la prueba del rosco, y ello obligaba a Vicky a pasar por la prueba inicial, que le haría valedora, como en otras ocasiones, de la silla azul. Su rival, en esta ocasión, fue Javi Cermeño, un murciano, auxiliar administrativo de profesión, al que Cristina Alvis, en su presentación, catalogó como un “friki de las palabras”.

Temeroso de no poder avanzar en la competición, Javi quiso dedicar su participación a sus padres, Pedro y Fina. “Si estoy aquí es gracias a ellos, les va a hacer mucha ilusión, y la silla azul, si paso, va por vosotros”, reconocía.

La prueba arrancó con Javi eligiendo jugar con la letra hache, y Vicky, por descarte, con la ce. Y entonces comenzaron a sucederse los aciertos. Ninguno de los dos dudaba al responder. Hasta que, después de siete respuestas correctas cada uno, Vicky falló su primera palabra, “color”. Y, a continuación, la segunda, “cataclismo”, a lo que ella había respondido “calamidad”. Quedaba eliminada, en lo que habría sido su tarde número 53, con más 32.400 euros acumulados.

Tras una despedida en la que no faltaron lágrimas, Roberto Leal aseguró que Vicky volvería, quizá en algún especial, llegó el turno de conocer a Manu, que formó equipo con Rosa López y David Amor.

Es el momento de conocer a Javi, ¡el nuevo concursante del equipo azul! #Pasapalabra1073



Javi se impone a Manu

“No me lo creo, un placer estar aquí. Me siento un poco mal por Vicky, es una persona que llevaba aquí mucho tiempo”, explicaba el participante. Todos estaban en shock por esta eliminación, y, por eso, David Amor quiso darle ánimos: “Que estamos muy contentos por ti, Javi, que te lo has ganado”.

En su primera tarde ha terminado la prueba del rosco con 22 aciertos, y ningún fallo. Manuel, por su parte, terminó con otros 22 aciertos, pero con tres fallos. Por esa razón, Javi llegó y besó el santo, siendo el mejor de la tarde, y mandando a su contrincante a luchar por la silla azul en la entrega que veremos mañana jueves.