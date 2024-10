La 'Season I' de Álvaro Mayo: "De 'OT' sales siendo más famoso que artista. Luego ya tienes que encontrarte"

A principios de octubre de 2023, hace ahora un año, Álvaro Mayo estaba recibiendo una buena noticia. Era uno de los afortunados que pasaba el casting final de Operación Triunfo y accedía a la gala 0. A punto estuvo de quedarse a las puertas de entrar en la Academia, pues fue el público el que decidió que merecía ser uno de los 16 concursantes.

Hoy, con un primer EP en el mercado, Season I, eso queda lejos para Mayo. En su entrevista para BLUPER, se muestra satisfecho de un proyecto que cree que puede sumarle más oyentes, aparte de los que ya tenía en OT. Se trata de un álbum que va más allá de lo musical: "Desde el primer momento definí bastante mi estética".



Una estética 'queer', una manera determinada "de expresar el género", que bien pueden servir como representación del colectivo LGTBI. Eso sí, insiste en que no es su "intención ser referente como tal": "Eso conlleva una responsabilidad que no quiero tener".

La etapa del talent show de Amazon Prime Video pasó, sí, pero esto no ha hecho que el sevillano eleve los pies del suelo más de la cuenta. "Por mucho que haya estado en Operación Triunfo, soy un artista emergente y empiezo de cero", comenta el joven, al otro lado del teléfono.

¿Cuáles son tus primeras sensaciones tras la salida del EP? ¿Cómo lo está recibiendo la gente?

La verdad es que son buenas. He estado leyendo comentarios de gente que a lo mejor no era fan y que ha cambiado de opinión. Creo que, en cierto modo, a todo el que le da una oportunidad, le gusta.

Seis canciones, pero todas unidas por un hilo conductor. Hablas de temas que te tocan mucho, ¿no?

Sí, para mí era importante que las canciones tuvieran algo de realidad, no hacer una canción porque sí. Que también está muy bien. Pero quería que contaran algo en concreto y sincero.

Has trabajado con varios productores, como Blackpanda o Pablo Rouss. ¿Los buscaste tú o te puso en contacto con ellos Universal? Pablo Rouss ha trabajado con algunos de tus compañeros de OT.

Depende del productor. Lo de Blackpanda sí fue una cosa de mi discográfica, me concertaron una sesión para probar suerte y fue un 'match' total. Los admiro muchísimo. Respecto a Rouss, hay que decir que siempre he sido fan de Belén Aguilera y él ha trabajado mucho con ella. Como también fue jurado en el concurso, cuando salí, le pedí una sesión que luego gestionó la discográfica. Con Grauu, más o menos igual.

Tiene que ser un 'shock' importante tener a Pablo Rouss juzgándote cada semana y luego trabajar con él como productor.

Sí. Sí que es verdad que, cuando fui a su estudio, ya habíamos coincidido en un par de eventos, así que habíamos hablado un poco.

Veo que eres un artista muy visual, que cuidas esa parte en sesiones de fotos para revistas y redes sociales. ¿Qué poder de decisión tienes sobre ese aspecto de tu proyecto?

Depende del momento. Hay fotos sobre las que realmente no puedo decir mucho. A lo mejor, el medio para el que estoy haciendo las fotos tiene un acuerdo con la marca. Pero más o menos desde el primer momento definí bastante mi estética y me suelen llamar para cosas que están en concordancia con ella.

Da la sensación de que el programa os da una exposición brutal durante y justo después del concurso, pero, ¿os aporta también las herramientas para saber moveros luego en la industria?

La industria es difícil y mantenerte es complicada. OT te da una exposición, pero esa exposición es hacia gente que sigue el programa como tal, no a ti en concreto. Eso se desinfla para todo el mundo. He tenido la suerte de dar con un equipo de 'management' y discográfico que me han apoyado mucho. Sobre todo, el de 'management', que me ha conseguido muchas cosas.

Yo siempre he tenido muy en cuenta que, por mucho que haya estado en OT, soy un artista emergente y empiezo de cero. Hemos saltado muchos escalones, pero para conseguir gente nueva, debes trabajaar como si no hubieses salido de OT.

El cantante Álvaro Mayo Carlos Sempere

Han pasado casi ocho meses desde que OT acabó. ¿Ha bajado el suflé? ¿A nivel des redes, de que te paren por la calle...?

Por la calle, todo es un poco igual. La gente que te conocía antes te conoce ahora. Es verdad que en redes y en 'streams' se nota. Hay mucha gente que poco a poco va dejando estar pendiente de ti. Lo bueno es que los que se quedan son tus verdaderos fans. Ahora cuando ha salido el EP, ha subido todo otra vez un montón.

¿Te ves como referente LGTB?

Es una algo que me dicen desde que salí. No me veo como referente como tal, no es mi intención ponerme esa chapita. Soy yo y tengo mi manera de expresar mi género. Lo que cuento en las canciones son mis experiencias.

Inevitablemente, eso acaba siendo una representación para el colectivo. Ahora hay mucha más, pero se tiene que seguir normalizando. Yo hago mi arte y se podría catalogar como 'arte LGTBI', pero no es mi intención ser abanderado de nada. Eso conlleva una responsabilidad que no quiero tener.

De hecho, una de las cuestiones que más conectó de este OT con los espectadores es la normalidad con la que vivíais vuestra sexualidad.

Es que más que una responsabilidad nuestra, es que la sociedad ha cambiado y sigue cambiando rápido. En OT 2023 entró una generación cambiada, de edades distintas y que es más libre al expresarse.

Se te ha criticado en redes por la selección de tu equipo de baile para el videoclip de No siento nada, por ser hombres supuestamente normativos. Parece que es complicado dar en la tecla.

Es lo que has dicho, es imposible dar en la tecla para todo el mundo. Poco a poco, me voy haciendo a ello. En principio, sí me preocupaba más y me sentaba peor, pero es algo que va aparejado al reconocimiento.

Esto en concreto me ha molestado porque siempre he intentado, desde Mis Nenas, que fue el primer 'single', intentar meter todo tipo de cuerpos. Siempre se lo he dejado claro a mi equipo. Me da un poco de coraje porque sí me he preocupado. Y, además, justo en esta canción los bailarines son de mi equipo, no fue una selección por casting.

También te digo, me da cosa porque comentan sobre los cuerpos de otras personas, eso es 'body shaming'. Mucha gente no sabrá que he tenido problemas con mi cuerpo durante años. Ahora me siento más cómodo, más seguro, pero en la adolescencia era igual de delgado y no lo veía como algo positivo. Ahora me critican por ser supuestamente estereotípico, pero no saben lo que tiene cada uno detrás.

Dos de tus compañeras de edición, Salma y Naiara, se han cerrado X...

Yo me lo he planteado muchas veces por mi salud mental, pero es que es la única red en la que siento que de verdad puedo interactuar con mis fans, de manera directa. Es una red social en la que, no sé por qué, está muy normalizado que cada uno diga lo que quiera. Me encantaría que los padres de esas personas vieran los comentarios que ponen sus hijos.

En otro orden de cosas, Benidorm Fest, ¿sí o no?

Es un evento muy guay, soy bastante fan de Eurovisión. También lo sigo según el año, este año no lo pude ver. Estamos en nuestros primeros años de carrera y, aunque hemos empezado desde un punto bastante alto, aún me quedan muchas cosas por hacer. No lo descarto, pero hasta dentro de dos años o así no lo veo posible.

Comentas que habéis empezado en un punto alto, pero seguís siendo artistas emergentes. Es decir, el camino contrario al que sigue o intenta seguir un artista que empieza su carrera.

Lo hablaba el otro día con Suzete y con compañeros de piso como Salma y Omar. Y es que de OT sales a veces siendo famoso y no artista. Tienes que encontrarte. Yo lo tenía claro y se ve en mi proyecto, pero es verdad que sales siendo más famoso que artista. Después, empiezas a crear tu carrera.

Y ahora te vas de gira. ¿Qué puede esperar el público que vaya a tus conciertos?

Tengo muchísimas ganas, estamos preparando los últimos detalles. Hay un poco de estrés porque se va acercando la fecha y quedan cosas por hacer. Es mi gira y me ilusiona en sí, pero también es importante haber hecho partícipe a personas, como es mi coreógrafo. Es una cosa de equipo.

Ya he hecho conciertos, así que la gente ha visto que puede esperar un 'show' de baile, con mucho trabajo detrás. Habrá partes más sentimentales, canciones que estarán en el 'setlist' y antes no estaban, como Se irán, que es la balada del EP.