La impactante revelación que ha dado TVE sobre el Benidorm Fest 2025: "Una candidatura hecha por IA"

El 16 de noviembre tendrá lugar la celebración de Eurovisión Junior 2024. La Caja Mágica de Madrid se convertirá en el escenario que acoja a los representantes de los 17 países que concursarán en esta 22 edición. RTVE ha realizado una rueda de prensa a un mes de su celebración y ha salido una revelación relacionada con el Benidorm Fest 2025 que ha dejado perplejos a los presentadores del certamen infantil: entre las 1000 candidaturas que se han enviado este año para el festival del año que viene, ha habido una hecha por Inteligencia Artificial.

Así lo ha revelado María Eizaguirre en la rueda de prensa, provocando una curiosa reacción entre los presentadores de Eurovisión Junior. La directora de Comunicación de RTVE ha puesto en valor cómo ha llegado a las 1000 canciones propuestas y cómo son 200 más que las enviadas para la edición de este 2024, que tuvo como ganadora Nebulossa con Zorra.

“Quiero aprovechar para daros datos nuevos sobre el Benidorm Fest. Sabéis que, el pasado 10 de octubre, a las 23:59 horas, se cerró el proceso de selección de candidaturas. 1000 canciones recibidas, 300 en las últimas 24 horas. Eran 200 más que en la anterior edición. Estamos ahora en la escucha masiva de canciones. Vemos una mayor presencia de canciones folk y urbanas”, expresaba Eizaguirre.

“Hay también alguna canción de rap. El género predominante sigue siendo el pop. Hay varias candidaturas de artistas de nacionalidad no española, pero residentes en nuestro país. Eso significa mayor interés por participar en el Benidorm Fest. Se han presentado más mujeres que hombres. Y, por primera vez, hemos recibido una canción compuesta por Inteligencia Artificial”, expresaba Eizaguirre.

Se pudo escuchar algunos comentarios desde el área de la prensa. Pero lo que más sorprendió fueron las reacciones de Ruth Lorenzo y Marc Clotet. La representante de España en Eurovisión 2014 con Dancing in the Rain mostró una expresión de sorpresa desagradable, en la que expresaba cierto descontento con lo que revelaba Eizaguirre. En el caso de Clotet, la expresión fue sólo de exclamación, mostrándose menos expresivo. Lo mismo sucedía con Melani García.

Rueda de prensa de Eurovisión Junior 2024. RTVE

La edición 22 de Eurovisión Junior es histórica para España, dado que será la primera vez que el país mediterráneo sea el anfitrión del certamen infantil. Las entradas salieron a la venta el pasado 15 de octubre y en menos de una hora se agotaron prácticamente todas, prueba del interés del público español en la 22ª edición del festival infantil.

La gala de Eurovisión Junior

El objetivo de los presentadores es que la de Eurovisión Junior sea una gala divertida. Como ha dicho Ruth Lorenzo, “queremos transmitir la esencia disfrutona de los españoles”. Marc Clotet ha contado que ya han hecho la primera lectura del guion: “Es un guion con muchas sorpresas y con el que vamos a disfrutar mucho. Es muy ilusionante estar ahí para cumplir los sueños de los niños”.

También han destacado la química que hay ya entre los tres. “Mis compañeros son unos artistazos en todas sus facetas”, ha asegurado Melani García. Marc Clotet ha añadido que “esa relación que estamos generando va a traspasar la pantalla”.

En cuanto a cómo se están preparando, Ruth Lorenzo ha confesado que prefiere no pensarlo mucho: “Lo mío es cantar y ahí es donde yo entiendo lo que está sucediendo así que me estoy apoyando en mis compañeros, confío en el equipo que sabe muy bien lo que está haciendo, y me dejo llevar. Si tú disfrutas, el público lo disfruta contigo”. Marc Clotet ha afirmado que le encantan “los nuevos retos” y que está feliz “de participar en esta aventura que no sabía la magnitud que tiene”.