Javier de Hoyos estalla a gritos contra Pipi Estrada en el nuevo ‘Sálvame’: “¡Pero qué dices, está mintiendo!”

Las rupturas sentimentales han tenido un gran peso en la entrega de Ni que fuéramos Shhh de este miércoles. Y es que Javier de Hoyos, uno de sus colaboradores, ha puesto sobre la mesa el posible fin de la renación entre Martin Urritia y Juanjo Bona, quienes se conocieron dentro de Operación Triunfo 2023. Según ha explicado el periodista, alguien cercano al nuevo Sálvame habría escuchado una conversación entre Martin y su compañera Ruslana en la que le contaría el fin de la relación, por las dudas que tiene Juanjo sobre una posible infidelidad.

Por otro lado, el programa que se emite en TEN ha tenido como protagonista a Pipi Estrada. En la actualidad el comunicador deportivo tiene una relación de pareja, pero ese noviazgo podría haber saltado por los aires. Y es que el equipo de Fabricantes Studio tenía imágenes de Pipi en actitud de gran complicidad con una joven, y que se habían grabado el fin de semana anterior.

Todo sucedió en Melilla, en un negocio de ocio nocturno que ha abierto Kiko Hernández. “En ese acto de inauguración había un ambiente muy cercano, muy cálido, y bueno, y había gente muy guapa. Y, entre la gente guapa, yo tengo la oportunidad de hablar con una chica”.

María Patiño le pregunta si se la presentaron. “Yo me presento solo, no soy como el rey, yo no necesito que me presenten a nadie” sentenciaba el antaño concursante de Supervivientes. De esa joven detalló que le gustó mucho su mirada, pues es algo en lo que se suele fijar, “y me transmitía buen rollo”. “¿Ella te buscó?”, quiso saber Kiko Matamoros. Y su compañero le aclaraba: “Tuve la suerte de que me reconoció”.

En ese momento, Javier de Hoyos estalló, gritando: “¡Pero qué dices!”. María Patiño, sorprendida, le preguntó que por qué se ponía así. “Porque está mintiendo”, le apuntaba el periodista. “¡Muy bien, Javi!”, le jaleaba de fondo Belén Esteban.

Según Pipi Estrada, se trata de una “chavala inteligente, brillante en todos los sentidos”, de unos 20 años. “Y le digo: me dejas tu número de teléfono, y ella coge mi móvil y apunta su número de teléfono. Vuelvo a Melilla y me gustaría tomar contigo un café, comer...”, decía en su defensa.

Javier de Hoyos le invitaba a contar algo diferente, pues su relato no encaja con la información que tiene el programa. “Soy jugón, me gusta jugar, pero de ahí a que haya tenido una relación con esta chica, no. Cuando juegas las interpretaciones son libre, también”, terminaría diciendo Pipi.