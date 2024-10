Marta Riesco dicta sentencia: “Leire Martínez nunca llegará a ser una Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh”

La actualidad musical ha vuelto a centrar parte de los contenidos de Ni que fuéramos Shhh de este martes. Y es que el programa de corazón que se emite en TEN ha tratado, una vez más, los detalles que rodean a la salida de Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh, y si un posible regreso de Amaia Montero a la banda, para un concierto especial, tendría algo que ver.

María Patiño ha sido la encargada de conducir un pequeño debate y ha solicitado, a instancias del director David Valldeperas, que cada colaborador se posicionase del lado de Amaia o de Leire Martínez.

La primera en pronunciarse fue Belén Esteban, aunque se resistía a dar un nombre. “Yo es que he tenido trato hace mucho tiempo con Amaia, le tengo cariño, pero yo no puedo hablar de Leire”, afirmaba. Valldeperas insistió en que se mojase por completo, y terminó diciendo que “por cariño” se posicionaría con Amaia. “Pero Leire es también una grandísima cantante”, insistía.

María Patiño prefería dar un poco de contexto a los comentarios de sus compañeros, pero el director insistía: “Yo quiero sacar el sentimiento”. Y así, Lydia Lozano expuso que ella tiene sus sentimientos con Amaia. “Leire no se puede cabrear si le ofrecen un concierto a Amaia”, reflexionaba la periodista palmera.

Maria Patiño fue la siguiente en mojarse. “Amaia es una tía que me llega más y empatizo más con ella, sobre todo, por el proceso que tiene de salud mental. Pero creo que Leire ha sido absolutamente ninguneada, y quiero apostar por ella porque entre otras cosas tengo más información”, exponía. Valldeperas resumía: se quedaba con Leire. “No es por sentimiento, es por justicia”, apostillaba Patiño, antes de dar voz a Marta Riesco.

La reportera del nuevo Sálvame deslizó entonces que concordaba con María Patiño, con un paréntesis: “Creo que Amaia es un icono. Lo siento mucho. Leire tiene muchas facultades a nivel vocal y de muchas historias, pero creo que nunca llegará a ser una Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh”. Tras esto, Marta se posicionaba “team Leire. Porque me parece horrible lo que le han hecho, y me parece una vergüenza que al final haya acabado así, tras tantos años de trabajo y sacrificio”.

Más áspero que sus compañeros fue Kiko Matamoros, que no entendía el debate. “Me importa un bledo La Oreja de Van Gogh, Leire y Amaia. Parece que estamos hablando de los hermanos Gallagher y esto, es la verdad, es una cosa local”, sentenciaba. Belén Esteban le corregía, pues son un fenómeno musical internacional. A pesar de no interesarle el tema, Kiko dijo que se posiciona del lado de Leire, porque es “una mujer ninguneada, una artista maltratada por los suyos”.