Kiko Matamoros, sin piedad contra Carmen Borrego: “Eres la más gorda de los trileros que formáis el clan televisivo”

En la entrega de ayer de Ni que fuéramos Shhh, los colaboradores del nuevo Sálvame comentaron con bastante dureza el reencuentro en plató de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera en ¡De Viernes!. Y, entre otras cosas, afirmaron que madre e hijo se abrazaron detrás de las cámaras, algo que la hermana de Terelu Campos ha corrido a desmentir esta mañana en Vamos a ver.

Esta tarde siguieron hablando del tema en cuestión, mostrando unas imágenes de Carmen en la calle negándose a hablar con la prensa. Y Kiko Matamoros cargó con dureza contra la que un día fue su compañera en Mediaset, y centrándose no solo en su forma de ser, sino también en su aspecto físico.

“Yo creo que le está creciendo la cabeza. Lo digo en serio, cada vez la veo más cabezona. ¿Le está creciendo la cabeza? Lo pregunto en serio”, comentaba sobre las imágenes en cuestión. María Patiño salió en defensa de Carmen, diciendo que no era un buen plano, pues le estaban grabando de muy cerca. Pero Kiko Matamoros no se bajaba de la burra, y volvía a insistir en el dato en cuestión.

“Llevo muchos días observándola, y la veo como macrocéfala. Lo digo en serio. ¡Que no es el plano, que miréis las imágenes!”, aseguraba el que fuese concursante de Supervivientes. María Patiño le recordaba que “a nadie le crece la cabeza” de la manera que él decía. “Con la cabeza que tenga, sigue siendo igual de caradura”, decía después Matamoros, centrándose ya en la relación de Carmen Borrego con la prensa.

“Hay que tener jeta, para empezar, con el tono ese prepotente absurdo que sigue utilizando”, afeaba Kiko a Carmen. Y es que, para él, Carmen está “mintiendo”. “Sois unos trileros, y tú eres la más gorda de los cuatro trileros que formáis ahora mismo en clan televisivo. Tienes un morro que te lo pisas”, sentenciaba. Un dardo que se dirigía a Carmen y a su hijio José María Almoguera, pero también, parecía, hacia Terelu Campos y Alejandra Rubio.

En su discurso, Kiko puso el foco en cómo Carmen Borrego ha visto a su nieto, tal como desveló Belén Esteban. Y sobre el espectáculo de ¡De Viernes! dictaminó: “Tenías toda la entrevista arreglada, y quieres seguir tirando de la goma hasta que la goma estalle. Y no hay otra. Y no hay otra. Os habéis reconciliado ya por detrás, lo tenéis todo arreglado”. Sin embargo, María Patiño le corrigió que todavía, realmente, no se habían reconciliado madre e hijo.