Kiko Hernández, sin piedad contra Terelu Campos y Carmen Borrego: “Os habéis convertido en frikis”

El pasado 11 de octubre, el plató de ¡De Viernes! de Telecinco acogió un reencuentro muy especial. Y es que Carmen Borrego y José María Almoguera, su hijo, se reencontraron ante las cámaras, después de meses distanciados, para poner algunos asuntos en común y buscar algo de paz. Y es que entre ambos ha habido una guerra mediática en la que se han sucedido las entrevistas en prensa escrita y en televisión.

Desde Ni que fuéramos Shhh han querido hacerse eco de todo lo que se vivió en Mediaset esa noche, y así lo avanzaron en los primeros minutos. María Patiño y sus compañeros han desvelado, por ejemplo, que Carmen y José María se abrazaron detrás de las cámaras, y criticando que no lo hicieran delante porque eso tiene otro precio diferente al que habrían pactado.

Con el habitual humor que les caracteriza, en el nuevo Sálvame también recrearon algunos de los diálogos que llevaron a cabo madre e hijo. Y lo hicieron utilizando muñecos del Señor Patata, pues a Carmen se refieren como Potota, y a Almoguera, como Pototito.

Más adelante, el programa que se emite en TEN (además de en YouTube o Twitch) recreó algunas de las declaraciones que dieron Carmen y José María en Telecinco. De Carmen destacaron frases como “Para mí esta noche es uno de los peores escenarios que me hubiera imaginado. A lo mejor hay comentarios míos que a él no le gustan. Quiero que siempre se hable con respeto y sobre todo es importante hablar con amor, porque estamos hablando de mi hijo”. Y también: “Cuando llamé el pasado viernes por teléfono ¿es que no podéis entender el dolor? Yo esta semana ya ha pedido disculpas, creo que no tendría que haber entrado. Creo que me confundí. Yo sentí mucho dolor ante la falta de empatía de mi hijo conmigo. Yo lloré mucho esa noche, porque yo creo que uno aunque tenga un conflicto”.

De José María, por su lado, compartieron frases como la de “mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas, pero no fue bien. Ni siquiera acabamos la sesión. Fue después de que me convirtiera en padre, y lo hice con la intención de arreglar las cosas con ella con eso demuestro que yo sí me he preocupado por nuestra relación. Soy el único que quiere arreglar las cosas en privado. A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado porque eso no es verdad y es duro”.

Ya de vuelta en el plató, Kiko Hernández atacó sin piedad a Carmen Borrego, y también a Terelu Campos. “Tienen un problema esta gente entre lo privado y lo público, de verdad”, comenzó diciendo el también actor teatral. “Tanto que decíais que os tomábais pastillitas para ir al programa. Este programa, o la nueva cadena, o lo que sea, os está convirtiendo en auténticas frikis”, sentenciaba.

Imagen de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Kiko también recordó que cuando Sálvame se emitía en Telecinco tenían “la responsabilidad, lo que tú quieras”, cuando ellas decían que no iban a hablar de sus problemas familiares. “De lo nuestro no vamos a hablar y no hablaban y ahora ellas quieren hablar. Os han convertido en frikis, ¡os habéis convertido en frikis!”, insistía.

Por su parte, Kiko Matamoros aseguró que todo fue “una farsa de principio a fin”, y afeó que la semana anterior Terelu fuese la que dijera “públicamente, o dio a entender públicamente que su hermana estaba en estado de ebriedad cuando llamó por teléfono”.