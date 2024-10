Carmen Borrego corrige a ‘¡De Viernes!’ en el reencuentro con su hijo: “Yo no vengo a un careo”

¡De Viernes! se ha anotado un gran tanto en materia de corazón en el programa de este 11 de octubre. Y es que ha conseguido reunir, en un mismo plató, a Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera, del que lleva muchos meses distanciada. Un enfriamiento de la relación familiar que se ha retransmitido por televisión prácticamente día a día a través de los programas de Mediaset.

Tras un vídeo de introducción, Beatriz Archidona comenzó a hablar con Carmen Borrego. “Qué supone para ti, Carmen, estar tan cerca esta noche de tu hijo, y hablando de temas tan íntimos, temas familiares”, introducía la conductora. “Pues para mí esta noche estoy uno de los peores escenarios que me hubiera imaginado, sinceramente”, reconocía la hermana de Terelu Camposs.

“¿Estás preparada por si esta noche hay algún comentario o alguna actitud que te duela como madre?”, quería saber también Beatriz. “Después de tantos meses podría decir que estoy preparada, yo creo que las madres estamos poco preparadas. Pero a lo mejor también hay comentarios míos que tampoco le gustan”, deslizaba la colaboradora de televisiva, que ya ha visitado el programa en numerosas ocasiones.

Al otro lado del escenario, Santi Acosta se encontraba con José María. “¿Imaginabas en algún momento estar en un plató escasos metros de tu madre?”, introducía el periodista. “No, en ningún momento lo habría imaginado, e igual de nervioso que el otro día”, respondía Almoguera. Al ser preguntado sobre qué espera de la noche, el primo hermano de Alejandra Rubio se conformaba con no salir peor de lo que entran.

Tras cebar otros contenidos, comenzó la intervención de Carmen Borrego. En la pantalla, un faldón rezaba que llevaban siete meses sin verse, y que, por fin, se reencontrarían en ¡De Viernes!. Sin embargo, esto no es cierto, y Carmen Borrego corrigió al programa recordando que, durante semanas, se vieron en un desaparecido programa de Telecinco.

“He tenido a mi hijo muy cerca, porque hemos trabajado en el mismo programa, y no he tenido contacto con él”, reconocía Carmen, en referencia a Así es la vida. “Yo no vengo a hacer un careo, ni un cara a cara, sino para explicarme, y responder cualquier cosa que me queráis responder”, decía también.

Terelu Campos en '¡De Viernes!'.

Y es que, efectivamente, José María Almoguera era ayudante de producción de este espacio, que abandonó la parrilla el pasado verano para ceder su hueco a El diario de Jorge. Allí estaban muy cerca, y Sandra Barneda y César Muñoz llegaban a preguntarle a Borrego que qué sentía estando a escasos 50 pasos de su hijo y no poder hablar con él por la mala relación existente.