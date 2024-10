Esther Vaquero: "Franganillo es encantador y súper culto. Se parece a Vicente Vallés en muchas cosas"

Esther Vaquero presenta junto a Vicente Vallés el informativo más visto de la noche. Antena 3 Noticias 2 dobla prácticamente a sus rivales. Su liderazgo alcanza los 50 meses de forma ininterrimpida, al cerrar septiembre con un 16,8% de share y una media de 1.748.000 espectadores. "La clave es el rigor", dice.

Pese a las espectaculares audiencias —el informativo forma junto a Pasapalabra y El Hormiguero la denominada milla de oro de la televisión—, la periodista asegura que no se pueden relajar porque la competencia se ha rearmado en los últimos tiempos.

Para Esther Vaquero es un "privilegio absoluto" poder trabajar mano a mano con Vallés, que le pone ese toque de informativo de autor mientras que ella se encarga de equilibrarlo. Sobre sus rivales dice tener buena relación con Ángeles Blanco —es la mujer de Vallés— o con Franganillo.

En esta entrevista concedida a BLUPER, con motivo del IV Barómetro sobre Bienestar Ocular de Miranza que ella misma moderó, la presentadora asegura que está dispuesta a dar el salto a un formato que le permitiera "improsivar y jugar un poco más".

Y es que, su carrera en Atresmedia ha sido meteórica. Empezó siendo reportera en Espejo Público, donde se curtió cubriendo todo tipo de noticias. Luego, presentó el matinal con José Saez y, después, sustituyó a Susanna Griso. En 2017, Antena 3 la puso junto a Vallés.

¿Cuál es la clave del éxito de Antena 3 Noticias?

El rigor. En los años que llevo en Antena 3, me he dado cuenta de que cuando ocurre algún acontecimiento noticioso, la gente nos busca. Me pasó en Espejo Público. Los atentados de Barcelona me pillaron presentando el programa aquel verano y las audiencias subieron muchísimo. Nos da mucho orgullo saber que cuando hay algo noticioso la gente busca Antena 3.

¿Tienes la sensación de no poder bajar el listón? ¿Sientes esa responsabilidad a causa de las buenas audiencias?

Absolutamente. Te dan una tranquilidad relativa porque vivimos con la sensación de que, en cuanto te relajes, igual las cosas empiezan a cambiar. Pero estamos viviendo un momento muy dulce, que te permite arriesgar con ciertas cosas, como por ejemplo, las realidades aumentadas.

Estamos todo el rato mirando de reojo que hace la competencia, no solo por contenidos, también a nivel visual. Lo hacemos desde la comodidad de saber que casi todas las noches el dato de audiencia de nuestro informativo está casi al doble de nuestro siguiente competidor. Ha habido otras épocas que hemos tenido que remar muy fuerte.

Esther Vaquero y Vicente Vallés. Atresmedia

¿Cómo es trabajar con Vicente Vallés?

A mí me encanta. Cuando me dijeron en 2017 que iba a trabajar con él, me pareció una oportunidad impresionante porque siempre lo había tenido como un gran analista político. En mi época de Espejo Público siempre me veía su informativo porque me daba cuatro claves que me servían para llevar la tertulia política.

Es un privilegio absoluto sentarte a su lado, aprendes mucho con él viendo cómo hace la escaleta priorizando unas noticias u otras. Lo hace de una forma muy elegante. En directo, hay veces que se le cae un pequeño zasca que parece sin querer pero queriendo. Tiene un archivo brutal en la cabeza, es una persona muy culta, con una capacidad de retención tremenda y con mucho conocimiento de cómo funciona la política española y la internacional.

Es el informativo más editorializado de la televisión.

Intentamos buscar un equilibrio, porque es verdad que Vicente lleva ese peso de la carga editorial de hacer un informativo de autor, siempre con su toque que la gente busca. Pero, a la vez, intentamos desengrasar, y ese papel lo tengo yo, que no busco tanto el análisis como hace él.

Antes hablabas de la competencia. ¿Qué te parece la renovación de Informativos Telecinco tras la llegada de Carlos Franganillo y el Telediario de Marta Carazo?

Todo lo que sea renovar la televisión en cualquier ámbito siempre es interesante y un revulsivo. Invita al resto a estar pendientes y no relajarnos. Todos somos compañeros, nos encontramos en eventos y cenas, y es un gustazo coindidir. Son competencia, sí, pero son también compañeros.

¿Con qué compañero de la competencia tienes más afinidad?

Con cualquiera. Con Franganillo he coincidido en varios eventos, y es encantador. Es súper culto. Se parece a Vicente Vallés en muchas cosas porque son los dos muy analistas, y tiene ese bagaje de haber sido corresponsal. También con Ángeles Blanco y María Casado. Todos tenemos muy buen rollo, somos colegas.

Esther Vaquero, durante IV Barómetro de Bienestar Ocular de Miranza.

¿Qué balance personal haces de esta etapa de informativos?

Yo he crecido mucho dentro de esta casa. Estudié Periodismo porque quería hacer radio. Hice un verano de radio en la SER y, a partir de ahi, fui enganchando contratos eventuales en distintas productoras principalmente de televisión. Hasta que no llegué a Antena 3 no encontré la estabilidad.

Atresmedia me ha permitido no solamente a presentar leyendo un prompter, si no que también dar el salto al magacine de Espejo Público, que te quita los miedos, te obliga a improvisar, ser natural y ser capaz de expandirte. Yo llegé al informativo de la noche con la seguridad de moverme muy a gusto pero también con la presión de estar al ladod e Vicente Vallés. Y todo esto me permite hacer eventos como el de hoy, que llegas sin saber mucho de salud ocular, pero te pones rápido y logras coordinar la conversación para que sea fluida.

Eres madre, ¿cómo consigues conciliar?

Así es. Tengo dos niños de 8 y 5 años, y gracias a que estoy presentando el informativo tengo un horario que me permite organizarme. Los dejo a las 9 en el cole, y tengo de 12 a 3 para llevármelos a casa a comer. Estoy feliz porque puedo compaginarlo todo y hoy día no es nada fácil, y en nuestro gremio mucho más.

"Disfruto mucho en informativos, pero me encantaría tener un formato que me permitiera improsivar y jugar un poco más"

¿Te gustaría salir de la zona de confort de informativos y presentar algún programa de entretenimiento?

Me encantaría. Cada vez que me llaman de un sitio, hace poco estuve en la radio, lo agradezco infinitamente. Disfruto mucho en informativos porque me gusta mucho la actualidad y con Vicente aprendo cada tarde, pero me encantaría tener un formato que me permitiera improsivar y jugar un poco más, que yo soy juguetona.

No ocultas tu afición por el rock. ¿Te atreverías a cantar debajo de una máscara?

¡Wow! Me gusta el rock, me encanta la música y tengo un hermano mayor que es súper melómano, pero otra cosa es cantar. Es verdad que como es debajo de una máscara, igual la vergüenza no es para tanto. Estas colaboraciones que pide la casa, yo soy la más entregada a la causa. Me encanta jugar.