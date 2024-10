Atresplayer ve con buenos ojos el salto al 'streaming': "Estamos abiertos. Generar eventos está en nuestro ADN"

El arranque de temporada televisiva ya no solo atañe a las cadenas convencionales. También a plataformas como atresplayer, que se valen de grandes eventos de inicio de curso, como el FesTVal de Vitoria o el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, para presentar sus principales apuestas.

Y no solo eso. En BLUPER, aprovechamos la cita donostiarra para charlar en exclusiva con Emilio Sánchez-Zaballos, director de la plataforma de Atresmedia, sobre la hoja de ruta que seguirá el grupo en los próximos meses. Una de las primeras 'bombas' será el estreno, el 17 de noviembre, de El gran salto, la biopic del gimnasta Gervasio Deferr, basada en la novela homónima.

"El gran salto también es un riesgo, porque tienes que explorar territorios que no son tan comunes", reconoce a este periódico Sánchez Zaballos sobre una historia en la que el personaje principal no practica un deporte mayoritario. Justo eso puede representar un aliciente para seguir la ficción: "No es un futbolista que gane un Mundial y millones en su club. Él ganó un oro y volvió a su barrio, a rodearse de su gente".

Más allá de la ficción protagonizada por Óscar Casas, Emilio nos habla de la renovada confianza de la empresa en Flooxer, el canal joven de atresplayer, con rostros de éxito como La Pija y La Quinqui. También sobre si en el futuro se abrirá a contenidos originales en 'streaming'. Un paso que se antoja natural después de que Drag Race genere "convocatoria" y conversación en redes, aun sin ser una retransmisión en directo.

Desde atresplayer os habéis definido siempre como ese "héroe local".

Hay algo que tenemos muy presente cuando desarrollamos nuestras historias, que es que nazcan de lo local. Gervasio [Deferr], La Veneno, los personajes de La Ruta... Y luego, que también tengan una vocación universal. La historia de 'Gervi' es de aquí, pero podría ser la de otro gimnasta de cualquier otro país. Veneno, por ejemplo, cuando la ven fuera, entienden perfectamente lo que era la España de los noventa y los dos mil.

Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer Atresmedia Televisión

Sobran historias potentes en el deporte español. ¿Por qué la de Gervasio Deferr?

'Gervi' es un deportista que se convierte en el mejor del mundo en una disciplina que no es mayoritaria en este país. No es un futbolista que gane un Mundial y millones en su club. Él ganó un oro y volvió a su barrio, a rodearse de su gente. Son deportistas de los que nos acordamos cada cuatro años, eso es lo especial de la historia de Gervasio. También el aprendizaje que deja su viaje y la oportunidad de tenerle a él, que nos ayude. El gran salto también es un riesgo, porque tienes que explorar territorios que no son tan comunes, como puede ser la gimnasia.

¿Cómo fue esa primera toma de contacto con Gervasio?

Hacemos un trabajo de estar muy pendientes de nuestro alrededor. El punto de partida fue cuando vimos a 'Gervi' presentando su libro con Jordi Évole. Queríamos contar lo que cuenta él en esa entrevista, porque una parte en la que él transmite mucho. Si lográbamos transmitir lo que transmitía en Lo de Évole, haríamos una buena serie.

A partir de ahí, lees el libro, ves la historia... Y puede pasar que la historia sea muy buena, pero tienes que dar con la productora, con el guion, con la dirección correcta. Con El gran salto estamos muy contentos.

"Flooxer es un canal joven y tenemos que buscar producciones más gamberras y rápidas, pero tampoco queremos cerrarnos solo a eso"

No se trata de una serie extensa, dura solo cinco episodios. ¿Cómo va a ser la estrategia de promoción de atresplayer, más allá de esas cinco semanas en las que se estrena un episodio?

Justo se estrena en noviembre, período prenavideño. Normalmente, trabajamos mucho la comunicación previa con la prensa. El gran salto engancha muy bien desde el primer capítulo. Cuando la serie está completa, reforzamos la promoción.

La estrategia de estrenar semanalmente tiene sus ventajas y también permite que quien quiera verla del tirón, tras esperar un poquito, la puede ver completa. Así que intentamos hacer comunicación al principio y cuando la serie ya está al completo.

Atresplayer perdió su denominación 'premium' hace un año. ¿Cómo ha influido esto a nivel de marca?

Es una evolución natural. Cuando hicimos una apuesta por el pago en 2019, lo que queríamos comunicar es que atresplayer era una plataforma a la que acceden millones de personas, pero que incluíamos la oferta de pago, con una serie de ventajas. La no publicidad, los Originales... Pusimos el foco en esa segunda marca, en el 'premium'.

En el verano de 2023, vimos que ese recorrido ya estaba hecho y ha funcionado muy bien. Vamos hacia una plataforma completa, con contenidos que vienen de nuestros canales lineales, con estreno de Originales... Entendemos que habrá momentos en los que el usuario vea que no exprime lo suficiente la plataforma y, si puede permitirse esos 4,99 euros al mes, le compense.

Imagen de 'Si lo dice mi madre', el 'dating' de La Pija y La Quinqui para atresplayer Atresmedia Televisión

Es notorio el impulso que le habéis dado a Flooxer, con apuestas como Si lo dice mi madre, Temporada de caza...

Flooxer es esa marca joven, un canal sin emisión lineal. Tenemos que buscar contenidos que nos dan este tipo de producciones. Más gamberras, más rápidas y más arriesgadas. Tampoco queremos cerrarnos solo a eso, La Voz, El Hormiguero o Mask Singer son programas de los canales lineales que son consumidos por los jóvenes en diferido. Hay un canal específico para ellos, pero se cruza mucho con otros contenidos.

Ahora que Atresmedia se ha hecho con los derechos del reality Traitors, ¿complementará atresplayer de alguna manera la emisión lineal?

Traitors está aún en fase de casting. Por suerte, todos los que trabajamos en el grupo estamos coordinados. Las decisiones se toman siempre pensando en qué ventana se verá y qué ventana complementará al producto. Lo estáis viendo con las ficciones. En Traitors, atresplayer va a tener una participación importante por el tipo de programa que es.

"En 'Traitors', atresplayer va a tener una participación importante por el tipo de programa que es"

¿Estáis abiertos al 'streaming' en atresplayer, es decir, a formatos que se emitan en directo en la plataforma como ha hecho OT en Prime Video?

Siempre estamos en ello. Generar eventos está en el ADN de Atresmedia. Lo hacemos, por ejemplo, con Drag Race, que no es una emisión en directo, pero es una convocatoria. Lo hacemos con nuestros canales FAST. Además, cuando hay alguna cita de actualidad, intentamos ofrecer una señal más completa. El directo es muy importante para atresplayer.

Imagen de 'Pajares y cía', de atresplayer Atresmedia Televisión

En verano, laSexta tiró del catálogo de originales de atresplayer -Pajares y cía, Tino Casal...- para nutrir la franja de noche. ¿Estudiáis continuar con esa estrategia?

Los Originales son contenidos que están hechos para la plataforma y que se van a consumir bajo suscripción. No están pensando para emitirse en abierto. Cuando creemos que algunos contenidos ya han llegado a determinado público los lanzamos en una ventana más promocional.

Así, recordamos a través de la televisión lineal que tenemos cierto documental, pero dejando claro que es un Original. Es una estrategia que hemos llevado a cabo con los primeros capítulos de muchas series, pero siempre sabiendo que el Original va en pago, en plataforma.