El duelo de Motos y Broncano llega a 'Vaya semanita': el 'sketch' viral de ETB sobre audiencia "progre" y "facha"

No tuvo que llegar el 9 de septiembre, día en que se estrenó el programa de La 1, para que el duelo entre La Revuelta y El Hormiguero se elevase prácticamente a asunto de Estado. La batalla del 'access' se libró casi desde que trascendiera el fichaje de David Broncano por RTVE, teniendo un marcado carácter ideológico, más allá de la simple rivalidad por las audiencias.

Pues, bien, Vaya semanita, el mítico espacio cómico que regresó a Euskal Telebista en septiembre, tras varios años fuera de parrilla, ha hecho humor de ello. En los últimos días, se ha hecho viral en X un 'sketch' del formato que emite la autonómica vasca, en el que se divide a los espectadores en "progres" y en "fachas".

En la pieza, aparece una pareja viendo tranquilamente la televisión. "Bueno, pues no está tan mal esto del Broncano", dice él, y su novia asiente. Antes de que se den cuenta y sin explicación alguna, unas luces de discoteca empiezan a funcionar y un grupo de personas monta una fiesta en su salón.

Al ritmo de YMCA de Village People, el actor Andoni Agirregomezkorta entona: "¡Progre! Si te gusta Broncano, ¡eres progre! Pablo Motos te espanta, eres progre. Si lo dices en Twitter, serás mucho más progre. Si vas en bici, eres progre, y eres progre si coges el tren".

En la canción, incluso se menciona a otros presentadores de nuestra televisión: "Di no a Ana Rosa Quintana y sí a Jorge Javier. A Iker Jiménez ya no puedes ver. La guerra cultural acaba de empezar. Mójate, ¿en qué bando estás?". El chico, ligeramente abrumado por la repentina verbena, decide recular y no mostrarse tan partidario de Broncano.

"Como te digo una cosa, te digo la otra. Tampoco hay que decirlo así tan drástico...", explica el cómico Diego Pérez al cantante. Este, de manera automática, interpreta que el joven es un votante de derechas por no "mojarse" como es debido: "¡Lo sabía!". Así, retoma el exitoso tema de Village People: "¡Facha! Si no tomas partido, eres facha. Ni izquierda, ni derecha, eres facha".