Jorge Javier Vázquez no se calla y lanza un dardo a Ana Rosa en pleno directo: "Aquí de rojo y lo que sigue"

El Diario de Jorge ofrece cada tarde una ventana a la vida de personas anónimas, compartiendo historias que reflejan la realidad más cercana de nuestra sociedad. Los temas suelen centrarse en cuestiones familiares o sentimentales, creando una conexión directa con la audiencia. Este formato recuerda al desaparecido El Diario de Patricia, que también apostaba por relatos íntimos y personales.

Durante la emisión de este martes, Jorge Javier recibía en el plató a Inma, una de sus invitadas que tenía un problema de distancia, en el amor. Más de 600 kilómetros separan a Inma de su novio. Por este motivo, acude a El Diario de Jorge para poner los puntos sobre las íes a su pareja. "O se va a vivir con ella o que se atenga a las consecuencias", explicaba Jorge Javier sobre el asunto.

"El madrileño me enamoró", apuntaba Inma sobre su pareja Israel. "El primer encuentro fue pasional", añadía la almeriense ante las cuestiones que le planteaba el expresentador de Sálvame.

Inma siguió dando detalles sobre su relación con Israel, al cual lo conoció a través de redes sociales. Después de dos meses se vieron y la chispa prendió al verse en persona. Israel se encontraba en los camerinos del programa y no sabía que su novia le había traído al programa para recibir un ultimátum. "Israel me adora. Está loco por casarse conmigo", añadía la invitada a El Diario de Jorge.

Con la entrada de Israel al plató, el madrileño confesó que "estaba un 10 enamorado" de su novia. Inma no dudó en pedirle a Isra que quería dejar de tener una relación a distancia: "O te vienes a Almería o lo nuestro se acabó". Finalmente, Isra dio el sí y besó apasionadamente a su novia: "Me voy contigo". El plató de El diario de Jorge se inundó de aplausos ante la buena noticia.

Jorge Javier responde a Ana Rosa

Tras terminar esta historia, Jorge Javier Vázquez se despedía de su audiencia y aprovechaba para saludar a Ana Rosa Quintana en la transición que realizan, ambos presentadores, cada día religiosamente entre El Diario y TardeAR.

"Ana Rosa, en tu programa no se meten la lengua de esta manera", le decía el presentador catalán a la periodista madrileña. Ana Rosa no dudó en responderle y le soltó: "¿Hace cuánto que no te meten la lengua así?. "¡Ayer!", repondía eufórico el también presentador de Gran Hermano, ante el rostro estupefacto de Ana Rosa.

Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez. Mediaset

La presentadora de TardeAR quiso cambiar de tercio. "Bueno, déjame decir algo de mi programa, que siempre hablamos del tuyo. "Hoy vamos a hablar con Los Morancos. Un promotor le ha estafado 9.000 euros. Han acabado en los juzgados", explicaba Ana Rosa.

"Es que esas cosas pasan", argumentaba Jorge Javier. Pero, la periodista madrileña volvió a poner sobre la mesa un debate más. "Me gusta Jorge que vayas vestido del Atleti", apuntaba Ana Rosa sobre la camiseta roja y blanca del comunicador.

"¡No. Aquí, voy vestido de rojo y lo que sigue. Gracias!", respondía Jorge Javier, en clara referencias a su famosa frase de 'rojos y maricones', en una de las últimas emisiones de Sálvame en Mediaset. "Rojo y blanco", aclaraba Ana Rosa sobre la respuesta de su compañero de cadena, mientras El Diario finalizaba la emisión.