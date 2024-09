La sincera confesión de un invitado en 'El diario': "No tuve valor para decirle a mi mujer que era gay"

El diario de Jorge es uno de los últimos proyectos televisivos de Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Después de pasar muchos años centrado en formatos de la prensa del corazón, el catalán apostó por un espacio diferente.

Este programa, que se emite de lunes a viernes a partir de las 15.45 horas, se caracteriza por invitar cada día a una serie de personas anónimas que aportan su testimonio personal sobre un tema concreto, diferente en cada emisión y relacionados con problemas familiares o sentimentales.

Este lunes, el plató de El diario de Jorge recibía a Lorena y Jesús que querían enviar un mensaje muy especial a su padre. "Tenéis una historia que se ha producido en muchas familias, que a mí me sorprende que siga pasando hoy en día", anunciaba Jorge Javier Vázquez.

"Tiene que tirar para arriba, después del golpe de salud que ha vivido", explicaba Lorena sobre el mensaje que quería hacer llegar a su padre. Aun así, también admitió que "ha habido etapas donde hemos estado distanciados".

Lorena empezó a relatar qué paso en su familia que lo cambió todo de un día para otro. "A los 11 años se separan mis padres y mi padre se va con un chico. Ahí se destroza la familia", afirmaba con rotundidad la joven.

El testimonio de sus hijos

Lorena siguió explicando a Jorge Javier que fue "la que peor lo vivió". Por su parte, Jesús también contó cómo vivió esta noticia: "Yo estaba en el sofá y vi a mi madre arrodillarse para que mi padre no se fuese de casa".

Después de conversar con ellos, Jorge Javier fue al plató a hablar con Joaquín, un cordobés de 46 años que es el padre de Lorena y Jesús. Jorge Javier le preguntó sobre su vida y éste le respondió: "Estuve casado con la madre de mis hijos durante 12 años. Me casé enamorado, la quería mucho y tuve tres hijos".

Pero aunque lo que pudiera parecer una vida sin problemas, Joaquín admitió que en un momento de su vida tuvo que admitir algo trascendente para su vida:"No podía seguir engañándome. Cuando me casé me gustaban los hombres".

Jorge Javier Vázquez conversa con Joaquín y sus dos hijos. Mediaset

En primer lugar, Jorge Javier le contestó que "a mí me cuesta entenderlo". Pero, Joaquín afirmaba que "hace 26 años la vida no era como es ahora". Joaquín siguió su testimonio y afirmó que "ocultaba sus deseos por los hombres".

Por su parte, el presentador del extinto Sálvame le preguntó qué cuando decidió decírselo a la madre de sus hijos. "Nunca se lo conté", confesó el invitado ante el asombro de Jorge Javier Vázquez en el plató.

"Solo se lo conté a su padre. Le dije que me estoy engañando y me estoy haciendo daño a mí y a mujer", admitió Joaquín al presentador. "Ella se enteró después. Me daba miedo y teníamos tres hijos", apuntó.

"Cuanto miedo se tiene que pasar para no contarle esto a una persona que querías tanto", reflexionaba Jorge Javier con el invitado. "No podía hacerle ese daño a la madre de mis hijos. No tuve el valor para decirle a mi mujer que soy homosexual", admitió Joaquín sin titubeos.

Joaquín se reencuentra con sus hijos en plató 🥹😭❤️ ¡Momentazo! #ElDiarioDeJorge23S

🔵 https://t.co/4DqgaiWr1n pic.twitter.com/h0LkuGfMkG — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) September 23, 2024

Después de separarse de su mujer, Joaquín tuvo una pareja y se casó con otra en 2016. Pero en todo este tiempo cree que ha tenido ciertas carencias como padre: "A mis hijos no les he dedicado el tiempo que tendría que haberles dedicado. Les pido disculpas públicamente a ellos y la madre de mis hijos".

En ese momento Jorge Javier anunciaba que entraban sus hijos en plató. Los tres se fundieron en un emotivo abrazo, ante el aplauso unánime del público. Después de este momento, Jesús le agradecía que "en los últimos años había sido un padre diferente" y Lorena le decía que "es hora que valores a tu familia".

Joaquín, sabemos que eso se lo dices a todos. ¡No nos engañes! 🤣#ElDiarioDeJorge23S

🔵 https://t.co/4DqgaiWr1n pic.twitter.com/TsTeZ4O7Ta — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) September 23, 2024

Aun así, Jorge Javier Vázquez quiso apuntar algo más a la conversación. El presentador lanzó una pregunta al aire: "¿No creéis que tiene que tener una conversación con vuestra madre? Joaquín admitió que "lo intentaría", pero que ella "ya había rehecho su vida y era ya tarde".

Al final de la conversación, Joaquín se animó a cantarle una copla al presentador catalán. "Yo te juro que eres pa mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero", le cantaba Joaquín en un final de entrevista divertido para el espectador y la audiencia.