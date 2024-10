Surrealista bronca entre unas invitadas en 'El diario de Jorge' por el 'cambiazo' de un perro: "Te voy a denunciar"

El Diario de Jorge reúne cada tarde diferentes historias de personas anónimas que nos muestran la realidad más cercana de la sociedad. Normalmente, se apuestan por temas familiares o sentimentales que conectan directamente con la audiencia. Un formato similar al extinto El diario de Patricia.

Durante la emisión de este lunes, Jorge Javier Vázquez, presentador del formato, iba a tratar un curioso tema que afectaba directamente a dos invitadas. Isabel, de 60 años, fue la primera que conversó con el presentador catalán.

"He venido a El Diario porque hace un año, llevé a mi perro Tucker a una peluquería canina en Torrevieja. La dueña me dijo que me avisaba cuando estuviera listo. Pero no nos llamaba y fuimos allí", introducía la invitada desde el plató.

"Me dieron un perro que no era el mío", afirmaba Isabel. "Le habían cortado el pelo. Parecía una ratilla", seguía alegando. La invitada siguió explicando que había notado diferentes aspectos que le hacían sospechar de que realmente no sera Tucker, su perro. "Enseguida noté que algo no iba bien con Tucker", apuntaba ella.

De esta manera, Isabel aseguraba que le cambiaron a su perro en la peluquería de Torrevieja, regentada por una señora llamada Olga. Además, según le afirmó a Jorge Javier fue a denunciarlo a los juzgados. "No me tomaron en serio", apuntó. Isabel apuró todas las opciones para comprobar si le habían cambiado a su perro por otro y realizó una prueba de ADN. Las pruebas no fallaron: no existía parentesco.

'Cambiazo' en la peluquería canina

Tras terminar su intervención, fue el turno de Olga, la otra implicada en la historia. "Tengo en mente a alguien", anunciaba ella. Pero los tiros no iban por ahí, y no se imaginaba que Isabel le iba a pedir cuentas. "Soy peluquera canina y llevo 30 años trabajando", explicaba sobre su vida. "No me puedo quejar de los clientes. Me quieren", apuntaba sobre sus buenas críticas en su empresa.

"Me parece muy fuerte", apuntaba Olga cuando Jorge Javier dio paso al testimonio de Isabel. "No la conozco de nada", afirmaba ella. "¿En 30 años se ha producido un intercambio de perros"?, preguntaba el presentador a su invitada. "Jamás, en la vida", respondía sorprendida. "Se debería verificar", apuntaba.

Isabel y Olga discuten en 'El diario de Jorge'

"¿Cómo me voy a llevar yo un perro?", le decía Olga a la entrada de Isabel en plató. "A mí no me parece una broma. Me tienes que devolver a mi perro. Le has cambiado el chip", atacaba duramente la dueña de Tucker.

"No sé si tú quieres salir en la televisión, o no sé", apuntaba Olga ante las acusaciones de Isabel. "Tú eres la que va a salir, pero esposada", respondía Isabel. "Tú solo querías a Tucker. Me diste un perro que parecía una ratita", siguió apuntando.

"No tiene lógica llevarse el perro de un cliente", argumentaba Olga al respecto. "Yo creo que ha vendido a mi perro", apuntaba Isabel sin tapujos. La duda sembraba el plató: ¿dónde estará el verdadero Tucker?

Isabel aseguraba que Olga lo había hecho "a propósito". "Voy a ir a ponerte una denuncia por daños y perjuicios", le decía Olga ante las graves acusaciones de trata animal vertidas por Isabel, en directo en El diario de Jorge.

Jorge Javier puso punto final a este tema porque no se llevaba a ninguna conclusión firme. "Esto se ha acabado", decía una de las invitadas. "Vamos a juicio", apuntaba. El presentador las despedía a ambas. Eso sí, evitando cruzarse.