Abre una nueva peluquería canina tras una bonita historia de amor en un pueblo vallisoletano

Clara Santo Domingo Porqueras es una joven de 28 años nacida en Vitoria que hace dos años vive en Villalón de Campos, una localidad vallisoletana que se ubica a unos 50 minutos en coche de la ciudad del Pisuerga. Llegó a este bello pueblo pucelano por amor, como nos confiesa, y ahora se lanza a la piscina para abrir un negocio en el mundo rural.

Esta graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid, que cuenta con cursos de asistente técnico veterinario de la UNED y que es también auxiliar quirúrgico veterinario y peluquera canina por la Universidad de León abrirá mañana su nueva tienda dedicada a las mascotas y lo hace con la más grande de las ilusiones.

Una chica normal con la ilusión de abrir un negocio

“Soy una chica normal que hace una vida totalmente normal. Muchas veces insegura, también impulsiva y alegre. Me considero cariñosa con todo el mundo. Y soy muy amante de los animales, como no podía ser de otra manera. En cuanto al trabajo, me defino como alguien formal, fiable y responsable”, asegura Clara Santo Domingo Porqueras, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tiene 28 años y antes de que este viernes, 7 de julio, proceda a la apertura de su nuevo negocio en Villalón, trabajó durante dos años en un Hospital Veterinario que se ubica en Medina de Rioseco. Lo hizo como auxiliar veterinario. Trabajo, antes, en dos empresas relacionadas con su carrera: Geografía y Ordenación del Territorio, y, también, como dependienta en tiendas de ropa y como monitora de ocio y tiempo libre con niños, en comedores y campamentos.

Nació en Vitoria, pero por parte de su padre se tuvieron que mudar a Valladolid, que es donde se ha criado, como apunta, y donde ha hecho su vida. Suma dos años viviendo en la localidad vallisoletana. “Cuando estaba trabajando en Rioseco conocí a un chico y, bueno, el amor todo lo puede, supongo”, confiesa hablando de su llegada a Villalón.

Todo preparado para la inauguración

Una idea y una apertura

“La idea llega cuando yo dejo de trabajar en Medina de Rioseco, en el Hospital Veterinario y cuando Joni, mi actual pareja, me impulsa para que haga algo relacionado con los animales que es lo que realmente me apasiona. Además, los establecimientos más cercanos para comprar algo para los animales se sitúa a unos 25 kilómetros de Villalón por lo que era una idea perfecta”, explica nuestra entrevistada.

Una tienda que llevará el nombre de ‘El Rincón de Golfo’ y que dará servicio de peluquería canina y ofrecerá a los dueños de estas mascotas tanto alimentación como productos antiparasitarios, como juguetes, siempre buscando que su cliente encuentre lo que busca y que repita en esa importantísima faceta de fidelidad de la que el comercio de proximidad se sustenta.

Una tienda que estará situada en la Calle Rúa, 20. La calle principal de Villalón de Campos en un local de unos 40 metros cuadrados divididos en tres salas: la tienda, la peluquería y el baño y que será inaugurada mañana.

El nuevo negocio de Clara en Villalón de Campos

Un proyecto de futuro

“Espero que nuestro proyecto tenga continuidad. Espero que sí. Al final, en la actualidad casi todo el mundo tiene una mascota y de una forma u otra hay que cuidarla y mimarla mucho porque son un miembro más de la familia”, apunta nuestra protagonista.

Es una valiente porque, en los tiempos que corren, no es nada fácil abrir un negocio. Menos cuando solo tienes 28 años y cuando lo haces en el medio rural. “Tener un negocio propio supone echarle muchas horas y padecer muchos dolores de cabeza. Si te gusta el trabajo, no es ningún problema. Es una satisfacción y un orgullo”, explica.

“Mi objetivo es, evidentemente, que todo me vaya bien. Pero también lo miro desde el enfoque de que la gente esté contenta con el trato que ofrezco. Que confíen en mí y que me dejen a sus mascotas, realmente, como si fueran más. Así lo considero. Para poder tratar con los animales, que es lo que me llena, creo que este enfoque es fundamental”, finaliza.

Clara Santo Domingo Porqueras arranca una bonita aventura este viernes.

