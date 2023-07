Piraña abrirá un nuevo local en el centro de Valladolid que creará 10 puestos de trabajo

Noticias relacionadas Tortillas de diez para chuparse los dedos

“Soy un emprendedor que está en su tercera experiencia empresarial. Desde siempre quise emprender y, en mi familia, he crecido entre hosteleros. Nunca me recomendaron emprender en hostelería por lo sacrificada que es esta profesión, pero algo me llamaba en comenzar este camino. Mi abuela me terminó de empujar hacia el negocio hostelero porque principalmente, ella no entendía eso de tener una empresa online”, explica Cristian Gómez Villarpriego.

Este vallisoletano de tan solo 35 primaveras de edad decidió abrir hace cuatro años y medio la Cafetería Piraña que se ubica en la Calle Real de Burgos número 8 de la ciudad del Pisuerga. Fue en enero del 2019. Un local pequeño pero acogedor, con terraza, que está especializado en ofrecer las mejores tortillas. La hay normal, pero las rellenas están para chuparse los dedos. Mil quesos, barbacoa, de cangrejo… la variedad es amplia, pero todas tienen un sabor especial.

Cristian ha comenzado, este lunes 3 de julio, con las obras del que será el segundo Piraña de la ciudad. Estará situado en la Plaza de San Miguel número 2, creará, aproximadamente 10 puestos de trabajo y estará listo, como cuenta el protagonista de la historia en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, a finales de septiembre.

De una web a las morcillas para acabar creando Piraña

“Empresarialmente, empecé como becario y acabé comprando una web de eventos deportivos que se llama Solohayfutbol. Tras un paso fugaz por Londres, aposté por la idea de crear productos españoles y exportarlos. Así puse en marcha una fábrica de un producto muy típico que me enseñó mi abuela paterna como es la morcilla”, afirma Cristian.

Nuestro entrevistado añade que “tras pelear con la burocracia y aprender de mil errores” perdiendo todo lo invertido, decidió probar en la hostelería. Conocía la zona de la universidad de cuando estudié en ella y creía que “un producto que se sirva rápido y fuera diferente podría funcionar”. Una elaboración que había tenido desde siempre cerca.

“En mi casa siempre ha habido tortillas rellenas. La primera, con la que crecí, era la que hacía mi madre en Café Central, en la calle San Lorenzo. Después, en Churrería Bruselas, he conocido otras cinco variedades que creó mi tía. Mi madre me pegó ese gusanillo de la innovación”, añade.

Así que Piraña “reúne todas las experiencias pasadas”. Que van desde los conocimientos de marketing de su empresa online, pasando por la experiencia de fabricación en la industria alimentaria, hasta el saber hacer que tenía en casa con las tortillas y una comunicación muy familiar y cercana. “Es, como si te hablara tu abuela. Eso ha servido para conectar con un público muy variado”, añade nuestro entrevistado.

El nuevo proyecto

“Piraña es un proyecto que va mucho más allá de un bar de tortillas. Para mí el límite lo van a poner los clientes cuando deje de comprarnos. Todos los años hacemos acciones solidarias. Quiero destacar el trabajo de mis empleados. En Piraña creemos que estamos preparados para dar un salto y en septiembre abriremos nuestro nuevo local en Plaza de San Miguel”, añade Cristian.

Charlamos con él a primera hora de la mañana. Este lunes, 3 de julio, comenzó con las obras. En un local que se ubica en el número 2 de esta conocida plaza vallisoletana en un lugar en el que su padre, que se jubiló hace dos años, tenía su negocio. “No hemos encontrado ningún inquilino con un proyecto serio y hemos apostado por una zona céntrica, que tenemos cerca y ayudamos a mi padre a tener el local ocupado”, explica.

Aquí estará el nuevo Piraña

Un local pequeño, pero con una terraza grande que espera que esté preparado a finales de septiembre para hacer las delicias de sus comensales. “Empezaremos contratando a cinco o seis personas, pero creo que acabaremos creando 10 puestos de trabajo”, amplía.

Precursor de la cultura de la tortilla

“El nuevo local va a tener una nueva imagen, más atrevida. También una carta nueva y varias propuestas innovadoras que tenemos ganas de ver como se adapta. En Piraña no tenemos un patrón y nos encanta ser disruptivos y cuestionarnos todo”, añade orgulloso e ilusionado el dueño del negocio.

También ofrecerán lo que tienen en el local de siempre que triunfa desde hace más de cuatro años. Potenciarán el servicio delivery para estar presentes en toda la ciudad y en el alfoz. Todo dentro de una Valladolid que cada vez potencia más su cultura de la tortilla.

“El objetivo es disfrutar el camino, aprender y seguir apostando por una idea. Nuestro público nos llevará al éxito si sabemos escuchar y podemos ofrecérselo. Para mí no hay más secreto”, finaliza nuestro entrevistado.

Un nuevo Piraña en el centro de Valladolid calienta motores.

Jamonería Bar Ceranda dejará paso al nuevo Piraña

