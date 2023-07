Carnero: “No son las cuentas que me hubiera gustado encontrarme en el Ayuntamiento de Valladolid”

El pasado 28 de mayo todo cambió para Jesús Julio Carnero. Los vallisoletanos pidieron un cambio de gobierno y le auparon al trono del Ayuntamiento de Valladolid en detrimento de un confiado Óscar Puente. Hubo sorpasso y se dijo adiós a 8 años de gobierno socialista junto a Valladolid Toma La Palabra. En este viaje lleva a Vox como compañero de gobierno, de momento todo es tranquilidad, “trabajando por Valladolid”, aunque alguna decisión podría deparar los primeros problemas. La organización de los Goya y Seminci se deja en manos del PP.

El nuevo alcalde de los vallisoletanos vive días “intensos” con la agenda cargada de actos y reuniones, pero hace un hueco para visitar la sede de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. La ciudad quiere ver su sello cuanto antes, pero de momento habrá que esperar. Muchos proyectos los emplaza a las “próximas semanas”, aunque ya advierte de que las cuentas del Ayuntamiento vallisoletano no son tan deseosas como siempre se ha anunciado desde los concejales del PSOE. Esta semana organizará una rueda de prensa para hablar de la situación económica. Las alfombras se levantan y no se encuentra oro. Para Carnero eso de que "Valladolid está mejor que nunca", lema de Puente en campaña, está por llegar.

Pregunta. ¿Cómo están siendo estos primeros días como alcalde?, ¿ya se ha puesto en marcha la maquinaria?



Respuesta. Son días importantes, de muchísimo trabajo. Hay que organizar una estructura y poner a las personas adecuadas en cada puesto. Este miércoles tenemos un pleno de organización y en paralelo tenemos que ir adoptando decisiones. Es un momento importante e intenso.

P.- Siempre que llegas de nuevas a un sitio preocupa la situación económica, ¿cómo se ha encontrado las cuentas del Ayuntamiento?

R.- Las cuentas las estamos analizando en estos momentos. Aunque ya le adelanto que la expresión sería que no son las cuentas que me hubiera gustado encontrarme, no son las cuentas de las que nos han hablado.

P.- ¿Peor de lo que se ha anunciado por parte del anterior grupo de Gobierno?

R.- Ya informaremos en los próximos días, estamos haciendo un análisis interno y haremos un resumen de la actuación financiera del Ayuntamiento. De momento no puedo decir más.

P.- Dicen que hay que dejar 100 días de cortesía para comenzar a analizar lo que se ha hecho. La oposición no esperó ni 48 horas para criticar todo duramente y ya hablan de parálisis ¿Cree que va a ser la tónica general de la legislatura?

R.- Mire usted, yo ahora mismo me dedico a trabajar por la ciudad. Cada concejal está trabajando en su parcela y no puedo parar ni un segundo a hablar de la oposición. Lo que hay que hacer es poner la maquinaría y poner en marcha esta ciudad.

P.- El soterramiento ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. ¿Cuándo veremos algo tangible?

R.- Pues estamos llevando a cabo todas las actuaciones a las que nos comprometimos en campaña electoral para los seis primeros meses. Nos hemos dirigido ya a la ministra de Transportes y al presidente de la Junta, que son dos cosas importantes. Este martes me reuniré con Mañueco. Independientemente de lo que ocurra el 23 de julio queremos mantener una reunión con la ministra, además hemos recibido a la plataforma del Soterramiento y estamos estudiando internamente para formar las dos próximas semanas la Mesa Del Soterramiento. Y vamos a dar los pasos para iniciar la modificación del PGOU. Aunque es cierto que todo supeditado a las elecciones del 23-J.

P.- ¿En qué cambiará si Feijóo llega a ser presidente del Gobierno?

R.- En todo. Le recuerdo que tenemos su compromiso, por lo tanto, si los vallisoletanos deciden apostar por un cambio en el Gobierno de España, como se ha apostado en esta ciudad, verán el soterramiento.

P.- Pero usted es capaz ya de dar algún plazo concreto para que los vallisoletanos comprueben que el soterramiento es un hecho.

R.- Ya sabe que ni en esto ni en nada, me atrevo a dar plazos cuando hay tantas cosas de las que se depende. Pero tenga la confianza de que estamos trabajando mucho y bien para poder dar los primeros pasos. Por ejemplo, hemos mantenido una importante reunión con el concejal de Urbanismo. Ahora mismo estamos trabajando plenamente para este aspecto que es el más transformador de la historia de Valladolid.

P.- ¿Cómo van las operaciones de integración? ¿Se van a mandar paralizar alguna?

R.- Solo he tomado una decisión, que es la obra del túnel de Panaderos, que solo falta de hacer una actuación que acometeremos para darle salida. No es incompatible con el soterramiento.

P.- ¿Cuándo podremos decir que estamos ante el Valladolid de Carnero y no de Puente?

R.- El cambio ya ha comenzado. El primer día la primera decisión fue la de derogar la ordenanza de movilidad, a partir de ahí todo el proceso se pone en marcha. Iremos dando noticias.

P.- Derogar la ordenanza de movilidad, pero el otro día dijo que este tipo de temas ahora mismo está en manos de los servicios jurídicos. No me diga que cuestiones que prometió pueden cambiar por este aspecto.

R.- Es un proceso que necesita de una tramitación desde la administración y que hay que respetar. A partir de ahí llevaremos a efecto todas las modificaciones. Pronto los vallisoletanos verán ese cambio

P.- Ha recibido más de 1.300 alegaciones contra esta eliminación.

R.- Todas las ordenanzas reciben siempre alegaciones, tenemos que estudiarlas, pero lo importante es que Valladolid deje de estar atascada.

P.- ¿Es cierto que están en peligro algunos proyectos por la posible no llegada de los fondos europeos?

R.- En absoluto. Los fondos europeos no están condicionados a tener una ordenanza u otra. Además, la nuestra será respetuosa con el medioambiente, con el nuevo modelo de movilidad y con la Zona de Bajas Emisiones. En definitiva, con todo el proceso actual de una sociedad moderna, pero aportando sentido común. Creando una ciudad viva y dinámica del siglo XXI. No estará comprometido ningún fondo europeo.

P.- ¿Cuándo se va a revertir el tráfico en las famosas cuatro vías de Valladolid, Avenida de Gijón, López Gómez, Poniente e Isabel la Católica?

R.- En esto estamos trabajando ahora mismo, con la idea de poder llevar a cabo alguna actuación cuanto antes. Pretendemos poner en marcha sistemas de movilidad en convivencia, y no de prevalencia de unos sobre otros. Lo importante es que en el minuto 1 la primera decisión de este nuevo Ayuntamiento fue la que tiene que ver con cómo atajar y revertir esos cuatro puntos y como materializarlo. A partir de ahora estamos haciendo todo el despliegue.

P.- ¿Cómo es llegar a un pacto con Vox?

R.- Bien. Por ahora es de relación de trabajo y de compañeros de viaje. Trabajando todos en sacar este gran proyecto que es Valladolid.

P.- ¿Ha sido libre para pactar o han llegado llamadas de Génova o el Colegio de la Asunción?

R.- Pues sí, he sido libre, pero creo que las dos formaciones lo hemos sido. Hemos tenido una adecuada comunicación, y ahora estamos poniendo en marcha todo el proceso de órganos de gobierno y lo estamos haciendo de una manera fructífera.

P.- Supongo que tenía claro que la materia de Igualdad iba a ser el caballo de batallas.

R.- Hasta en ese sentido hay un respeto tremendo entre ambas formaciones. Tenemos claro que la idea es sacar el gran proyecto de Valladolid y en eso estamos comprometidas las dos formaciones.

P.- Si en Valladolid, por desgracia, un hombre mata a una mujer, el minuto de silencio será contra la violencia de género o intrafamiliar, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Burgos, donde también gobierna PP-Vox.

R.- Me hace una pregunta que me gustaría no tener que responderla. Si se producen espero que tarden mucho tiempo en producirse. Mi compromiso con la violencia de género ahí está, pero como le digo, espero no tener que contestar y si lo tengo que hacer que tarde mucho tiempo.

P.- El PSOE se ha reunido con sindicatos porque temen que las políticas de la Junta “contra el Diálogo Social” también lleguen al Ayuntamiento. ¿Está en peligro?

R.- Para nada, nos sentaremos con los sindicatos y trabajaremos en clave de diálogo social, que es algo que está establecido. Ya le digo que en este Ayuntamiento se va a gobernar con diálogo, y en este caso, es social y también lo habrá.

P.- Me habla de muchos proyectos para “las próximas semanas”. Dígame algo que se pueda ver de inmediato.

R.- Lo van a ir viendo, vamos a interactuar en muchos frentes abiertos. Esta semana tendremos novedades, pero hay que ir trabajando poco a poco. Isabel La Católica, Poniente…pronto tendremos noticias.

P.- Uno de sus compromisos fue la reducción de un 10% del tipo de gravamen del IBI e Impuesto de Circulación de Vehículos es un hecho. ¿El bolsillo de los vallisoletanos puede contar con ello o solo fue un brindis electoral?

R.- Es un compromiso y se cumplirá.

P.- ¿Cómo va el concierto de Ferias que queda, habrá concierto internacional?

R.- No lo tengo cerrado, queda solo uno por hacer. Y supuestamente será el internacional, hay un elenco de figuras materializadas que yo quiero respetar y vamos a incorporar una figura internacional.

P.- Las ferias de la Virgen de San Lorenzo están a la vuelta de la esquina, los aplausos o las críticas, ¿a qué ventanilla se tienen que dirigir?

R.- Las ferias están cerradas por al anterior equipo de gobierno a falta de flecos, para bien o para mal hay que asumir esa herencia, y agradecer su trabajo. Tenemos que llevar a buen puerto las ferias y que disfruten de ellas todos los vallisoletanos. Cada uno que agradezca a quien quiera. No vamos a cambiar lo que estaba ya establecido.

P.- Ya tenemos fecha para los Goya, ¿qué va a suponer para la ciudad? ¿Nos dará tiempo?

R.- Es un evento de magnitud fundamental. Es la respuesta al compromiso que Valladolid tiene con el mundo del cine. Mantuvimos con la Academia una reunión muy fructífera, estamos trabajando a marchas forzadas para tener el mejor lugar en la Feria de Valladolid. Será un gran escaparate.

P.- En estas primeras semanas se ha reunido con varias asociaciones de vecinos, comerciantes, etc. ¿Qué la han dicho? ¿Es cierto que, como decía Óscar Puente, Valladolid estaba mejor que nunca?

R.- Valladolid necesita mucho donde actuar en aspectos esenciales como la movilidad y el soterramiento, pero también en el día a día. Valladolid estará mejor que nunca pero con este Gobierno porque hay mucho que hacer.

P.- InoBat, Switch…son proyectos ilusionantes que siempre se han dicho que están muy avanzados y con noticias próximas. ¿Es cierto?

R.- De momento no he tenido ningún encuentro, pero espero que sean reales y efectivos. Lo veremos en las próximas semanas.

P.- ¿Cómo va ese proceso para hacer del José Zorrilla un Santiago Bernabéu?

R.- Todavía no hemos hablado con David Espinar, lo haremos en las próximas semanas. Pero tenemos que hacer vale el proyecto de Ciudad deportiva con la reforma del estadio. Y siempre lo haremos en colaboración con club y con las empresas privadas. Todavía no lo hemos llevado a Junta de Gobierno.

P.- Alcalde, entre unas cosas y otras, se ha quedado sin verano.

R.- Así estamos (risas). Cogeremos algún día.

