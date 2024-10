El reproche de María Patiño a Chelo García Cortés por no contar los desmanes del Emérito: "¿Fue por amistad?"

La filtración de los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I prosigue. Este lunes 7 de octubre, han visto la luz nuevas escuchas entre el exmonarca y la vedette, en las que continúa hablando de su relación con la reina Sofía. Ya, en anteriores filtraciones, el Emérito revelaba que no mantenía apenas relación el matrimonio. Un tema que se sigue comentando y que ha sido abordado en Ni que fuéramos Shhh.

El tema generó una fuerte conversación, con Kiko Matamoros señalando que han surgido grupos feministas que apoyan a la vedette tras las filtraciones y afean la actitud “machista” de Juan Carlos I. “Pero ella ha actuado como una delincuente”, exclamaba el colaborador. Patiño salió a defender a la artista. “¿Por qué a Bárbara Rey se la ha tratado como la prostituta de España por el hecho de haber chantajeado a Juan Carlos I?”, preguntó la presentadora

“Sabemos que ha habido otras mujeres, como Corinna [Larsen], que se han beneficiado y sí se las trata de señoras”, agregaba Patiño, con Matamoros replicándole que a “Corinna también se le ha mirado mal”. “¡Pero si fue portada de Hola!”, exclamó la conductora del magacín.

“Claro que Bárbara Rey es responsable de lo que ha sucedido, pero no se la ha tratado de la misma forma”, argumentaba Patiño. “Es clasismo”, añadía Matamoros. “Clasismo y machismo, porque Corinna no era mejor que Bárbara”, afirmó Chelo García Cortés. A raíz de esta discusión, Patiño aprovechó para preguntarle a la fotógrafa por qué no había dicho nada sobre lo sucedido.

Chelo ya había exclamado que Juan Carlos I debería pedir perdón “por irresponsable”, aunque también señalaba que, para ella, no sería suficiente. Patiño recalcaba que, además, el monarca había abdicado. “Creo que ha metido la pata y ha hablado cosas que, por mucho que te acuestes con una mujer, no debía haber compartido. Nos ha tomado el pelo”, exclamaba García Cortés.

'Ni que fuéramos Shhh'.

“¿Por qué no contaste todo esto y te adelantaste?”, quiso saber Patiño. “Porque no quise”, se justificó García Cortés. “Hubieras sido una buena periodista, una valiente y guerrera”, replicó la presentadora gallega. “Yo soy igual de buena periodista, pero no voy a contar lo que tú no quieres que cuente de tu vida. No dejo de ser profesional de la información por eso”, argumentaba García Cortés.

“¿No te planteaste nunca que tenías un bombazo?”, le preguntó Patiño. “No, porque yo no traiciono a una persona que es amiga”, señaló García Cortés. La presentadora insistía, al señalar que, quizás, se lo hubiera planteado. “Nunca”, le repetía la colaboradora. “¿Y si Bárbara Rey no fuese tu amiga? ¿Te hubieras sentado en un plató y lo hubieras contado?”, le replicaba Patiño a modo de pregunta.

“Tampoco lo hubiera contado”, dijo la tertuliana a modo de reafirmación. “Soy una periodista especial. Lo siento, soy así”, añadía García Cortés, recordando que no filtraría conversación hechas off-the-record por su propia deontología. El programa siguió con lo que tenían preparado para debatir.