Jorge Javier Vázquez no se corta y lanza su último dardo en directo al rey emérito: "Menudo sinvergüenza"

La anterior semana dejó una fecha señalada en rojo para la crónica social de España. Se produjeron una de esas noticias que pasan a ser históricas y recordadas a lo largo de los años. Hablamos de la publicación de las fotos íntimas, realizadas hace 30 años, del rey Juan Carlos I con la vedette Bárbara Rey.

El medio holandés Privé publicó el pasado miércoles 25 unas imágenes donde se puede ver al Emérito con Bárbara Rey, en actitud cariñosa. Unas instantáneas que desvelan lo que era un secreto a voces para la sociedad española, que ambos mantuvieron una relación en el pasado. La publicación de estas imágenes ha sido posibles porque el hijo de la actriz, Ángel Cristo Jr, ha querido sacarlas a la luz tras la guerra que mantiene con su madre.

Por este motivo, en los últimos días varias personas han querido mostrar su opinión sobre este controvertido tema que ha destapado el gran secreto del exmonarca. Una de las personas que ha levantado la voz para criticar con dureza la actitud del que fuera rey de España ha sido el presentador Jorge Javier Vázquez.

En la emisión de este lunes de El Diario de Jorge, el catalán terminaba el programa con una historia de unos hermanos que llevaban 8 años sin verse. Tras el reencuentro de los invitados, Vázquez procedía, como es habitual, a despedirse de los espectadores para dar paso a Ana Rosa Quintana, con su TardeAR.

"Ana Rosa tú has visto estos hermanos, 8 años sin verse porque no saben con quién dejar al perrito. Estoy a punto yo de ofrecerles mi casa. O incluso la tuya, que es más grande", se dirigía Jorge Javier a la presentadora.

"No, no. La tuya seguro que es más grande. Tres veces más. Pero es lo que tienen las estrellas", replicaba Ana Rosa Quintana ante las ocurrencias del catalán. "Oye, hoy tengo contenido explosivo", cambiaba de tema Quintana. "Tenemos nuevas conversaciones del rey con Bárbara Rey. No digo más", anunciaba la presentadora madrileña sobre el contenido de su programa.

Ante estas palabras, Jorge Javier Vázquez vio su oportunidad para adentrarse personalmente en el debate. "Oye yo ahora porque no hago este tipo de programas. Pero me estoy quedando sin sitios donde opinar", iniciaba su discurso. "Menudo sinvergüenza el rey. Que le hemos pagado todos los españoles sus líos", criticaba con dureza la actitud del rey emérito.

"Jorge tú tienes un sitio donde opinar siempre que quieras. Y es aquí en esta mesa", le invitaba Ana Rosa a venir a opinar a TardeAR sobre este tema de actualidad que está copando horas y horas en los medios de comunicación.