Salen a la luz las primeras fotos íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose apasionadamente

Juan Carlos I (86 años) vuelve a estar en el foco de la noticia este miércoles, 25 de septiembre. El medio holandés Privé ha publicado, en exclusiva, unas controvertidas imágenes en las que se puede ver al Emérito junto a Bárbara Rey (74) durante los años en los que mantuvieron una relación.

En estas instantáneas aparecen en actitud muy cariñosa, como nunca antes. Ha sido el hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr (43) quien ha vendido estas imágenes al medio holandés y que ahora ven la luz después de décadas escondidas y en su poder. En ellas se les puede ver dándose besos en la boca de manera apasionada, abrazos y una gran complicidad.

De hecho, en las páginas de la revista se habla de "extorsión" y "chantaje" y se señala a Bárbara por utilizar a su hijo, en aquella época un niño de 13 años, para hacer estas fotos tan comprometidas y que nunca antes habían visto la luz. Fueron tomadas el 22 de mayo de 1994, tal y como reza la publicación.

Reportaje de la revista 'Privé'.

Es la primera vez que se hacen públicas estas imágenes, pese a que hace años que se conoce la historia, relatada en primera persona por la protagonista. De hecho, fue la actriz quien llegó a reconocer que se veían en un chalé que el CNI había alquilado en Aravaca (Madrid). Lo llegó a definir como un "lugar frío, desocupado y vulgar" donde solo había un frigorífico. Aunque en este caso, esta escena fue en la casa de la artista.

Han tenido que pasar muchos años para que, por fin, se publiquen unas fotografías de Juan Carlos con Bárbara Rey. Lejos quedan ya los relatos y los testimonios que se habían llegado a poner en entredicho. Ahora se confirma tanto la relación como la conexión que había entre los protagonistas de la publicación.

Ha sido el programa de Cuatro, En boca de todos, quien ha adelantado la información que minutos después ha revolucionado la parrilla televisiva. Desde el programa Espejo Público se han puesto en contacto con Bárbara Rey. Ajena a toda la polémica que había estallado minutos antes, se ha enterado en directo de la publicación de estas comprometedoras fotografías: "Qué voy a saber. Me he quedado que... No sabía que podía llegar hasta este extremo. Qué vergüenza, no tengo nada que decir. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es. No voy a hablar más".

Bárbara Rey en una imagen de archivo.

Madre e hijo llevan protagonizando una guerra mediática desde finales del pasado año, cuando Ángel Cristo Jr. se sentó por primera vez en un plató de televisión a hablar de su vida y de su madre. Una participación que ha acabado con la familia rota y con demandas de por medio. De hecho, la vedette demandó a su hijo por haberle sustraído documentos y fotografías de carácter privado.

"Le he querido mucho. Lo que pasa es que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa", relató en una entrevista para Vanity Fair, sobre este affaire que duró años y empezó en 1977.

Cabe recordar que esta publicación llega justo cuando Juan Carlos I se encuentra en España para participar en las regatas que cada poco tiempo tienen lugar en Sanxenxo. Además, este martes se publicó que en los próximos meses verán la luz las memorias del Emérito, publicadas por una editorial francesa bajo el nombre de Réconciliation. Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, están previstas para el próximo 13 de noviembre.