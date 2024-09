El rey Juan Carlos admite sus errores en sus memorias: "Están robándome mi propia historia"

Bajo el título en francés de Réconciliation -en español, Reconciliación-, el rey Juan Carlos (86 años) publicará el próximo 13 de noviembre de este 2024 su esperada autobiografía. Escrita durante los más de cuatro años que lleva viviendo en Abu Dabi, el emérito, a lo largo de las 512 páginas que tiene su obra, recorrerá toda su vida: desde su infancia en Roma, Suiza y Estoril hasta sus últimos tiempos en Emiratos Árabes Unidos pasando por sus años junto al dictador Francisco Franco.

Esta será la primera vez que un rey de España publique un libro de estas características, ya que como reconoce el propio Juan Carlos I en el extracto de su autobiografía al que ha tenido acceso la revista francesa Point de Veu, "los Reyes no revelan sus secretos".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera unas memorias. Los Reyes no se confiesan. Y, menos aún, públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo? ¿Por qué he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia", afirma, sincero y dolido, el padre de Felipe VI (56).

El rey Juan Carlos durante el funeral de su sobrino Fernando el pasado mes de abril.

Las memorias del rey Juan Carlos se publicarán en francés en colaboración con la editorial gala Editions Stock. Según los responsables de la editorial, en su biografía, el esposo de la reina Sofía (85) admite "sus errores y malas elecciones. No oculta sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".

A pesar de que Point de Vue ha publicado este martes, 24 de septiembre, que las memorias del Rey estarán disponibles a principios del año 2025, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que tanto en Fnac, Amazon como en otras distribuidoras de productos culturales la fecha que consta es la del 13 de noviembre. Ídem en otras librerías y editoriales francesas como Eyrolles, Furet du Nord o Mille Feuilles.

Juan Carlos, en Sanxenxo

El rey Juan Carlos a su llegada a Vigo este lunes. EFE

La noticia de la inminente publicación de las memorias de Juan Carlos I llega justo en el día en el que el que fuera jefe del Estado de España durante 39 años disfruta de unas jornadas de sol y mar en Sanxenxo, su refugio patrio particular. El abuelo de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (18), regresó a Galicia este lunes, 23 de septiembre, para defender el título del Bribón en el Europeo de la clase 6M que se celebrará la semana que viene en el citado municipio pontevedrés y que preparará desde el próximo viernes con la regata que lleva su nombre.

Apenas unos días después de haber acudido en Madrid a los funerales de su sobrino, Juan Gómez-Acebo, y el empresario y filántropo Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, el avión privado en el que viajó Juan Carlos aterrizó hacia las 18:20 horas de ayer en el Aeropuerto de Peinador, en Vigo, donde le esperaba, a pie de pista, su anfitrión y gran amigo, Pedro Campos (74), presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.