El exclusivo barrio de Madrid donde vive Jorge Javier Vázquez: con amplias avenidas y lujosas mansiones

Jorge Javier Vázquez, una de las caras más conocidas del país gracias a su dilatada trayectoria en televisión, especialmente vinculada a programas y formatos como Sálvame, Gran Hermano o Supervivientes, nació en Badalona, pero desde hace años reside en Madrid. Concretamente, lo hace en una vivienda que ocupa una parcela de más de 2.000 metros cuadrados y que se encuentra situada en un barrio muy conocido por sus avenidas y mansiones.

Su casa, de tres plantas y que fusiona diferentes estilos, es parte del que es uno de los barrios más ricos de la ciudad. Estamos hablando de La Florida, una colonia del barrio de El Plantío (Moncloa-Aravaca), que está conformado en su mayoría por chalets unifamiliares y oficinas situadas en las proximidades de la A6. Situado en el noroeste de la capital de España, este barrio es famoso por disponer de unas verdes y amplias avenidas, que se combinan con unas mansiones espectaculares.

Más allá de las grandes zonas verdes de La Florida, que suponen un soplo de aire fresco y tranquilo en el que relajarse lejos del bullicio y ritmo frenético del centro de Madrid, se trata de uno de los barrios más seguros y un lugar en el que disfrutar de restaurantes de alta cocina, algunos de los centros educativos mejor valorados y numerosos establecimientos de lujo.

Teniendo en cuenta estas características, no es de extrañar que el precio de un inmueble en esta zona de Madrid no sea nada asequible, si bien no se trata del barrio más caro del distrito, un "honor" que ostenta Argüelles, con una media de 6.098 euros el metro cuadrado. En el caso de El Plantío y la zona de La Florida, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 3.001 euros.

Una de las mejores zonas de Madrid para vivir

El Plantío es una de las mejores zonas para vivir de la capital de España, un lugar en el que sus vecinos disfrutan de urbanizaciones exclusivas de chalets. A ella se accede a través de la Carretera de La Coruña (A6), situándose entre Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, pero a pesar de ello pertenece al municipio de Madrid.

En ella, los alquileres ascienden por encima de los 20.000 euros en algunas de las urbanizaciones más exclusivas, como la propia La Florida, en la que reside Jorge Javier Vázquez, o La Escorzonera. No obstante, también se encuentran chalets adosados y algunos edificios de pisos en los que los precios son notablemente más asequibles.

Situado en el distrito de Moncloa-Aravaca, en el oeste de Madrid, El Plantío limita al norte con la Tapia del Monte de El Pardo; al sur, con el término municipal de Pozuelo de Alarcón; al este, con la calle del Príncipe de Viana, la calle de Proción y la calle de Sagitario; y al oeste, con los términos municipales de Majadahonda y de Las Rozas. Su principal eje es la avenida del Padre Huidobro y a lo largo de toda la zona podemos encontrar todos los servicios que se puedan necesitar para hacer que la convivencia en el lugar sea excepcional.

Si hablamos del distrito en general, nos encontramos con la que para muchos es una de las mejores zonas para residir por poder disfrutar de uno de los principales atractivos de la ciudad, que no es otra que la Casa de Campo, el gran pulmón verde de la capital de España. Cada uno de los barrios que lo integran tiene un atractivo diferente, pero todos coinciden en el hecho de que son perfectos para poder disfrutar del ambiente familiar con niños, por sus buenas comunicaciones, zonas verdes y amplia oferta de parques, colegios, universidades, hospitales…

Además, en el caso de la parte externa a la M-30, se puede disfrutar de una gran calma, al mismo tiempo de la comodidad de poder estar en la ciudad en apenas 15 minutos utilizando el transporte público o en 10 minutos en coche.

Una clara muestra de que es uno de los mejores distritos para vivir de la capital tiene que ver con el hecho de que, en el ranking de calidad de vida, Moncloa-Aravaca ocupa el primer lugar. Gran parte de este logro radica en el hecho de poder disfrutar de áreas de naturaleza con otras en las que poder aprovechar sus propuestas gastronómicas y nocturnas. Por ello, es un distrito que atrae a familias, estudiantes y profesionales de diferentes perfiles.

Así es la casa de Jorge Javier Vázquez

Una vez conocido cómo es el barrio de Madrid en el que reside el popular presentador de Telecinco, cabe hacer mención a la propia vivienda de Jorge Javier Vázquez, quién en su intervención en el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne, mostró una casa de más de 2.000 metros cuadrados de parcela, en la que se encuentran una casa de tres plantas y un enorme jardín perfecto para disfrutar de momentos de esparcimiento.

La casa de Jorge Javier Vázquez. Idealista null

En ella el presentador ha apostado por disfrutar de tres plantas con un gran mosaico de estilos, apostando por el minimalismo en su planta baja, por una apariencia más clásica tanto en su despacho como en el dormitorio, y del estilo árabe en el baño, la sala de descanso y la buhardilla, cuyo suelo fue traído desde Tánger. La cocina, por su parte, dispone de una isla y espacios luminosos para que sea todo un placer ponerse a elaborar todo tipo de platos.