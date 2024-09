Ayuso alardea de la absoluta en su vuelta: sin "tiempo" para el "ego" de Monasterio y confrontando con Sánchez

La Asamblea de Madrid ha retomado este jueves su particular rutina con los plenos de control al Gobierno. Una 'vuelta al cole' en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho gala de su mayoría absoluta, dejando de lado la confrontación con los grupos de la oposición regional y atacando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De hecho, Ayuso ha dejado clara su actitud frente a la cámara regional con su respuesta a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a quien le ha dicho que no tenía "tiempo" para atender su "ego"; cuando esta le ha preguntado por la gestión de los menores migrantes.

Ayuso ha respondido con problemáticas nacionales a todas las preguntas que le han hecho desde los grupos parlamentarios de la Asamblea y que pedían explicaciones de su gestión regional. Una vuelta de tuerca a todas las cuestiones de la sesión de control.

Por ejemplo, ha hablado de las políticas de Igualdad de Género del Ejecutivo central cuando le ha preguntado Más Madrid por las suyas; y del Plan de Regeneración Democrática (de Pedro Sánchez) cuando el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le preguntaba por la financiación autonómica.

Concretamente, cuando Lobato le ha pedido un pleno exclusivo sobre financiación autonómica, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha propuesto hacer uno sobre "censura".

Uno de los puntos más calientes del pleno ha sido el enfrentamiento entre Rocío Monasterio y Ayuso por la crisis migratoria. Tras las críticas de la líder de Vox a la gestión de los menas por parte de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha asegurado que Sánchez está "dejando que se multiplique la crisis migratoria" para tener "bien arriba" a Vox en el CIS.

En este sentido, Ayuso mantenido la tesis de que Sánchez trabaja para "meter en el mismo saco" al PP y a Vox y "demonizarles", apostillando que "no es casualidad lo que están haciendo, dejando que los flujos migratorios estén por España entera para después" alimentar los discursos "incendiarios de Vox". O lo que es lo mismo, que gracias a las "palabras" de Vox sobre la migración, Alberto Núñez Feijóo no gobierna este país.

La presidenta del Gobierno regional ha vuelto a atacar el plan de Regeneración Democrática que ha propuesto el gobierno de Pedro Sánchez y, para ello, ha usado su tiempo de respuesta al socialista Juan Lobato.

Durante su intervención, Díaz Ayuso ha ironizado con proponer "un pleno de censura" para abordar todo lo que se ideó contra medios, empresas y jueces "durante los cinco días de amor en La Moncloa".

Ayuso ha pedido a Lobato que sea "valiente" como Lambán porque él no es "un criminal" y, sin serlo, está "sentenciado en el sanchismo".

"Le pido que sea valiente como Leguina o Felipe González. Porque usted, al menos, cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región que peleo por España y por Madrid", ha finalizado.

Para terminar, Ayuso ha usado la intervención de Manuela Bergerot para reprochar las políticas de género del Gobierno de España.

"Lo suyo no es eso, lo suyo no es feminismo, lo suyo es vivir del cuento, es vivir de las mujeres para tener un pretexto para ir a las manifestaciones y arrogarse banderas que no, ya le digo, yo también como mujer, se lo digo a usted, no le pertenece, no solo a usted, es de todo el mundo", ha dicho.

Para terminar, Bergerot asegurado que las políticas contra las violencias machistas y sexuales son "incompatibles" con su "obsesión por conseguir los pocos votos que le quedan a Vox".

"Usted es la reina del cinismo. Se acuerda de la violencia machista sólo para usarla como arma arrojadiza contra la izquierda o los migrantes", ha zanjado.