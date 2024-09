Ayuso exige un orden del día antes de reunirse con Sánchez: "Yo no me voy a Moncloa a tomar un café"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto una línea roja a la posibilidad de que se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las citas bilaterales que el jefe del Ejecutivo está teniendo con las diferentes regiones.

La líder de los populares madrileños ha asegurado que no irá a "tomarse un café" con Sánchez si no hay un orden del día previo. Ha confirmado (y reiterado) que esto es algo "básico" que ella hace cada vez que tiene una reunión con una autoridad. Por tanto, ve "lógico" que exista un orden del día en su cita.

Durante una entrevista en el programa de La Mirada Crítica de Telecinco, Ayuso ha argumentado, como ha hecho en otras ocasiones, que desconfía del formato de las "reuniones bilaterales" que ha empezado a proponer Sánchez.

"Primero te cuela el fraude de la hacienda catalana y luego lo normaliza con reuniones bilaterales, desdibujando el papel del PP y su fuerza territorial. Todo ello, con el único objetivo de dividirnos", ha sintetizado.

Hay que recordar que, después de que hace unas semanas Ayuso instara a sus homólogos de partido a no sentarse en las reuniones bilaterales con Sánchez, todos los ojos han estado puestos en qué hará la presidenta.

Pero Ayuso sigue dejando la posibilidad de reunirse en el aire. "Depende", "No he pensado lo que le diría", "todavía no lo sé"; han sido algunas de las respuestas de la presidenta.

Plan de medios

En otro orden de cosas, Ayuso también ha rechazado el "plan de medios" que Pedro Sánchez y su Gobierno van a aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

"El mismo día que se publica, conocemos que el PSOE estaba pergeñando dossieres para intentar desprestigiar a jueces y a medios de comunicación y a periodistas", ha introducido la presidenta.

A su juicio, todo el proyecto de "regeneración democrática", es una "inversión de la verdad" que se deriva de la falta de proyecto político del Gobierno y su imposibilidad de sacar adelante presupuestos y leyes.

"Mientras nosotros la semana pasada presentamos 95 medidas en el Parlamento, ellos no son capaces de sacar ni siquiera unos presupuestos y si su único punto es que no gobierna la derecha, eso se va empequeñeciendo y, entonces, necesita más madera… Y luego nos meterán en siguientes debates", ha contrapuesto.