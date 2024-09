Ayuso no confirma si se reunirá con Sánchez y le presiona a convocar la Conferencia de Presidentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado pronunciarse sobre si se reunirá o no en una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la semana pasada instara a sus compañeros de partido y presidentes autonómicos a no hacerlo.

Ayuso ha insistido en que el "foco mediático" no se debería de poner en si ella se reúne o no con Pedro Sánchez, sino en por qué él no convoca a la Conferencia de Presidentes.

En este sentido, la líder de los populares madrileños ha adelantado que el Consejo de Gobierno de este miércoles dará cuenta de que el Tribunal Supremo admitió a trámite, el pasado 30 de julio, su recurso contra el presidente.

Concretamente, el Ejecutivo regional interpuso (el pasado 24 de julio) un recurso ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez debido al incumpliendo de sus obligaciones legales como presidente y por "desatender" a los tres requerimientos que se le han hecho para convocar la citada Conferencia.

"En el Consejo de Gobierno llevamos hoy la dación de cuentas, es decir, damos a conocer un recurso que interpusimos ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de Sánchez a la hora de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes", ha explicado.

Hay que recordar que el presidente del Gobierno debe convocar la Conferencia de Presidentes al menos dos veces al año, por iniciativa propia, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas.

Hasta la fecha se han efectuado un total de tres requerimientos para dicha convocatoria a los que no se ha dado respuesta. El primero, suscrito por doce presidentes regionales y las ciudades de Ceuta y Melilla, con fecha 24 de noviembre de 2023; el segundo, por catorce el 24 de abril de 2024; y el tercero, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid el 19 de julio de este año.

Reuniones bilaterales

A las preguntas de los periodistas durante su entrevista en EsRadio, Ayuso ha bromeado con que todo lo que dice "tiene que ser crisis nacional". Pues, cuando el pasado cinco de septiembre se mostró en contra de las reuniones bilaterales convocadas por Sánchez, todos la acusaron de "boicot".

Ahora, la presidenta ha matizado sus declaraciones y ha explicado que ella no pretendía imponer su punto de vista a ningún compañero de partido. Es más, ha asegurado que el fondo de la cuestión era que, a su juicio, las reuniones entre presidentes autonómicos con Sánchez no pueden ser solo un "qué hay de lo mío".

"Lo de todos se habla entre todos", ha enfatizado.

Aun así, ha reconocido que hay problemas concretos, como la pesca en Galicia, donde ella no tiene nada que decir y que sí ve lógico que se trate de una forma particular.

A su parecer, el principal problema es que, una vez realizadas esas reuniones bilaterales, cuando Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes, va a vender un "ya lo habíamos hablado". O lo que es lo mismo, que la "Conferencia de Presidentes no tendrá sentido si nos ha ido dividiendo".

Con todo ello, Ayuso ha sacado su humor y ha asegurado que, antes de decir si va o no a reunirse con Sánchez, quiere ver que "me invita y me convoca". "No me voy a pronunciar hasta que no vea qué convoca", ha finalizado.