'Espejo Público' se mofa de las condolencias públicas de Terelu Campos: "Solo habla de ella, es un poco egocentrista"

Espejo Público ha vuelto a poner a Terelu Campos en el centro de atención mediática. En esta ocasión no se debe a ninguna polémica con su familia, sino más bien por sus condolencias a diferentes personajes públicos a través de sus redes sociales.

Durante la emisión de este martes, el espacio de Antena 3 conducido por Susanna Griso, en su sección rosa Más Espejo, se ha hablado sobre la actitud de la periodista ante el fallecimiento de Mayra Gómez Kemp.

"Está muy bien, pero este tipo de mensajes que solo hablan de ella...", ha apuntado la colaboradora Laura Fa. "Hay personas que solo hablan de ellos y en estos casos, ellos ya no son los protagonistas", ha añadido la periodista haciendo referencia a la actitud de Terelu.

No obstante, LauraFa no es la única que se ha fijado en este aspecto. A continuación, Nando Escribano ha mostrado una recopilación de algunas de las condolencias más recientes de Terelu. "Nadie duda del dolor que puede sufrir pero es cierto que a mucha gente le llama la curiosidad cómo se suele despedir", ha añadido Nando.

"A veces, cómo bien dices Laura, más que hablar del fallecido acaba hablando de sí misma", ha apuntado este mientras mostraba algunos mensajes de condolencias de la Campos.

"Mi querida Mayra cuánto siento tu pérdida, y cuánto orgullosa y agradecida estoy de que esta profesión me haya dado la oportunidad de trabajar juntas. Cuántos monólogos nos hicimos y menudos textos nos daban a las dos. Fue increíble para mí estar a tu lado. Gracias por tu cariño, por tu respeto profesional y personal", apuntaba Terelu hace unas horas.

No obstante, Nando ha querido ir a más y ha mostrado otras mensajes como el que escribió por el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau. "Recuerdo que esta foto pertenece a una fiesta hippy de unas navidades. Por cierto, perdí uno de los pendientes que llevaba. Gracias por estar a mi lado en los momentos buenos y malos", decía el mensaje compartido por la Campos en sus redes sociales.

Asimismo, con Verónica Forqué también quiso mostrar sus condolencias al respecto. "He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y qué generosa has sido con todas las cosas que decías de mi hija", apuntaba la hija de María Teresa Campos en su cuenta personal de Instagram.

Igualmente, también quiso despedir a Raffaella Carrá cuando murió. "No alcanzo a creérmelo aún, también tuve la oportunidad de conocerla. Qué complicidad la suya y la de Teresa. Cuánto me ha apoyado a mí, querida Raffaella. Estoy escribiendo esto y aún no sé cómo decírselo a mi madre", manifestó.

"Vamos con el siguiente, porque la verdad es que ha tenido que despedir a mucha gente desafortunadamente. Desde luego que si era amiga de Hilario igual podría haber escogido otra foto", ha añadido Nando mientras mostraba la foto y el mensaje que compartió Terelu del ya fallecido Hilario López Millán.

Otra foto "muy bien elegida en la que Terelu salía muy bien", era la que dedicó a Antonio Gala con el siguiente mensaje: "Hoy nos ha dejado uno de los grandes de la literatura de nuestro país. Qué privilegio tuve de entrevistar a Antonio", publicó Terelu hace más de un año.

No obstante, dicha recopilación de condolencias no ha quedado ahí. Nando ha mostrado otras publicaciones de la Campos como la de los periodistas Jesús Quintero, Tico Medina y el cantautor Vicente de Castro, más conocido como "Parrita".

En este contexto, son muchos los colaboradores que se han sumado a la crítica de la actitud de Terelu ante el fallecimiento algunos personajes públicos. No obstante, ha sido Gema López quien ha defendido a capa y espada la postura de la presentadora de televisión.

"Yo soy crítica con Terelu cuando hay que serlo. Es lo más normal que cuando alguien fallece lo acerques a tu experiencia", ha manifestado Gema.

Asimismo, también se ha sumado al debate la presentadora Susana Griso, quien ha subrayado que si "quieres hacer un mensaje más personalizado, te obliga a hablar de tu propia experiencia". "Aunque suene un poco ególatra", ha apuntado.

"Yo creo que es un poco egocentrista, porque no hace falta que todo pase por tu vida", ha añadido Lorena Vázquez.