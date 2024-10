Muere Mayra Gómez Kemp, presentadora del 'Un, dos, tres', a los 76 años días después de sufrir una caída en su casa

Tristísima pérdida para el mundo de la televisión. Mayra Gómez Kemp, mítica presentadora de televisión del Un, dos, tres, ha fallecido este domingo, 13 de octubre, a los 76 años de edad. La también actriz se había retirado de la vida pública hacía sólo unos meses, pero volvió a los titulares a principios de este mes de octubre al sufrir un accidente doméstico en su casa de Mijas, Málaga, del que terminó recuperándose.

El pasado mes de abril, Mayra daba la que aseguró que sería su última entrevista. "Voy a hacer lo de Napoléon; retirarme a los cuarteles de invierno. Creo que ya está bien, que ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, hay que darle paso a la gente joven", expresó a Mara Torres (50) en El Faro de la Cadena Ser.

"Quiero que la gente recuerde a la Mayra que vio. A la que hablaba bien, a la que tenía una dicción casi perfecta. A la que se veía todavía joven y guapa", añadió. Mayra había recibido el alta del tratamiento de dos cánceres que le fueron diagnosticados en los últimos 15 años de su vida. En 2009 le diagnosticaron un cáncer de lengua y en 2012 un cáncer de garganta y cuello.

Mayra Gómez Kemp en un acto público. Gtres

Ha sido el programa Fiesta quien ha avanzado el deceso. Según ha publicado Vanitatis, los restos mortales de la presentadora se encuentran en estos momentos el Anatómico Forense a la espera de que lleguen sus familiares, por lo que se espera que el último adiós no se lleve a cabo hasta bien entrada la semana.

A principios de octubre, la reconocida presentadora sufrió una aparatosa caída en su casa. Tal y como se publicó, comenzó a sentirse indispuesta, lo que provocó que se cayera al suelo, inconsciente. Kemp tuvo que pasar muchas horas tirada en el suelo y sin ser auxiliada.

Desde que murió su marido, Alberto Berco, la conductora de emblemáticos espacios de televisión vivía sola. "Mayra estaba totalmente inconsciente. (...) Le llevaron al hospital, donde, por cierto, perdió el bolso y no tiene documentación", deslizó entonces Pepa Bueno en el programa Mañaneros.

Mayra Gómez Kemp, en un acto público. Gtres

Según pudo confirmar EL ESPAÑOL hace unos meses, Mayra se encontraba viviendo una jubilación de lo más tranquila en su residencia habitual, aunque varios amigos apuntaron que la muerte de su marido, Alberto Berco, en plena pandemia sanitaria, a causa de un infarto, supuso un duro varapalo para ella. Anímicamente, nunca se recuperó de aquella pérdida.

Llevaban juntos 47 años. "Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro. Yo sigo enamorada de mi marido", reveló, emocionada, en la presentación del libro El cerebro optimista, del doctor Mikel Alonso.

Confesó entonces que Alberto "ha sido lo más importante de mi vida". Aunque Mayra Gómez Kemp no llegó a tener hijos, lo cierto es que siempre consideró a las dos hijas de su marido, Viviana y Roxana, como las suyas propias. Muy hermética con su vida privada, se sabe que tuvo una hermana, con la que abandonó su Cuba natal cuando eran solo unas niñas.

Gómez Kemp, nacida en La Habana el 14 de febrero de 1948, se hizo famosa durante los años setenta cuando presentaba el popular concurso de RTVE Un, dos, tres. Responda otra vez.

Mayra Gómez Kemp en una imagen de archivo. Gtres

Mayra logró convertirse, de la mano de Chicho Ibáñez Serrador, en la primera presentadora en todo el mundo en estar al frente de un concurso: "Si yo me la pego, todas las que han presentado después no lo hubieran hecho. Los directivos dirían 'una mujer no'. Yo rompí un techo de cristal y eso es muy bonito de sentir. Aunque también es verdad que cobraba la mitad que Joaquín Prat por presentar El precio justo", confesó ante Bertín Osborne (69) en el programa Mi casa es la tuya.

En 2013, fue galardonada con el Premio Iris a Toda Una Vida, el más importante de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Un año después, en 2014, presentó sus memorias bajo el nombre Mayra Gómez Kemp ¡y hasta aquí puedo leer!.