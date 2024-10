Carmen Borrego desvela en 'Vamos a ver' lo que no se vio del reencuentro con su hijo: "No existió ningún abrazo"

El pasado viernes 11 de octubre, el plató de ¡De Viernes! vivió uno de los momentos más tensos con el reencuentro de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera tras más de siete meses sin verse.

La periodista y colaboradora cada vez está más cerca de retomar la buena relación que tenía con su hijo, José María Almoguera, y que parecía completamente rota. Ambos se sentaron en el plató de ¡De Viernes!, donde trataron de resolver sus diferencias en pleno directo.

"Estoy nerviosa. Para mí esta noche es uno de los peores escenarios que me hubiera imaginado. Después de tantos meses podría decir que estoy preparada, pero creo que las madres estamos poco preparadas. A lo mejor también hay comentarios míos que a él no le gustan", comenzó explicando la tertuliana el pasado viernes.

Tras varios reproches y madre e hijo llegaron a un punto de 'encuentro' en el que no terminaron por sellar la paz definitiva, pero sí tendieron puentes para reconciliarse en un futuro.

Precisamente, así lo ha corroborado Carmen Borrego durante la emisión de este martes de Vamos a Ver. "Es muy complicada la situación en la que me encuentro. El viernes comprendí a mi hijo y entendí que ha sufrido mucho. Me habría gustado que tuviese mi hombro para llorar, pero en ese momento él no quiso", ha comenzado diciendo.

Asimismo, la tertuliana también ha querido explicar qué pasó una vez se apagaron las cámaras. "No voy a contar lo que pasó, pero abrazo como tal no hubo", ha añadido. La colaboradora ha explicado el motivo por el que no surgió el abrazo con su hijo José María.

"El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente con móviles intentando grabarnos. Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo", ha apuntado.

