Pilar Rubio salta a La 1 de RTVE: debutará como concursante celebrity en 'Maestros de la Costura'

Maestros de la Costura Celebrity, la versión con famosos del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, ha anunciado este martes el casting completo de su primera edición.

A los nombres que ya se habían avanzado hay que añadir el de la actriz, modelo y bailarina Mónica Cruz; la comunicadora Pilar Rubio; el actor y director de cine Eduardo Casanova; la actriz y cantante Silvia Superstar, los actores Edu Soto y María Esteve; y la cantante, actriz y vedette La Terremoto de Alcorcón.

En breve se pondrán frente a la máquina de coser bajo la atenta mirada de Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. Los compañeros de Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Silvia Superstar y La Terre serán el extorero, actor y modelo Óscar Higares; la cantante Rosa López; la modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez; la drag queen, diseñadora y cantante Carmen Farala; y el actor Canco Rodríguez.

A pesar de sus exitosas carreras, el jurado no se dejará conquistar tan fácilmente y les exigirá compromiso, trabajo y evolución en cada uno de los retos. Raquel Sánchez Silva lo tiene todo preparado en el taller de Maestros de la Costura Celebrity, porque en nada comenzarán las grabaciones de esta sorprendente primera edición llena de risas, creatividad y mucho glamour.

Hay que destacar que del casting, varios concursantes han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity, que es de la misma productora. Otros, como Carmen Farala y La Terremoto de Alcorcón visitaron los talleres de La 1 de visita. Y no hay que olvidar que Mónica Cruz, Óscar Higares o Eduardo Casanova incluso han cosido, ayudando a los concursantes.

De todos estos perfiles, destaca en especial el de Pilar Rubio. Y es que, tras estar los últimos años vinculada a Atresmedia, ahora acerca posturas con la televisión pública en abierto. Sin olvidar, por supuesto, que ya condujo Make Up Stars en la plataforma RTVE Play.

Además, supone el debut de Pilar Rubio como concursante celebrity de un formato. Y es que todos los demás compañeros han estado en algún otro formato de competencia.

Así, por ejemplo, Mónica Cruz estuvo en El Desafío, Silvia Superstar en Levántate All Stars y a Carmen Farala la conocimos gracias a Drag Race España. La Terremoto de Alcorcón, Edu Soto, Rosa López y Canco Rodríguez pasaron por el clonador de Tu cara me suena, y Óscar Higares, Laura Sánchez y Eduardo Casanova cocinaron en MasterChef Celebrity.

María Esteve, por su parte, también es debutante en esto de ser concursante celebrity. Hasta ahora, la actriz nominada al Goya ha participado en concursos en calidad de invitada, como, por ejemplo, Pasapalabra y Mapi. Eso sí, ya conoce el formato de Maestros de la costura porque lo visitó en la edición de 2020.