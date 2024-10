Así fue la intervención de Carmen Borrego en 'De viernes': la respuesta a su hijo y la advertencia de Terelu

José María Almoguera se ha enfrentado a su tía, Terelu Campos, en pleno directo este pasado 4 de octubre en De viernes. El productor televisivo se sentaba por primera vez en un plató, consumando su transformación en personaje televisivo. Con la madre de Alejandra Rubio tendiendo puentes con él, sus palabras provocaron que Carmen Borrego entrase en directo en el magacín nocturno, para sorpresa de su hijo y su hermana.

A pesar de haber criticado fuertemente a su sobrino en anteriores entregas del magacín nocturno, Terelu recogió cable y se mostró lo más conciliadora posible. Por supuesto, surgió la pregunta más esperada: ¿qué tenía que suceder para que madre e hijo se reconciliasen definitivamente?

“Que volviese a ser yo, que termine de pasar por lo que estoy pasando, sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas. Si uno no está bien, no puede hacer feliz a otras personas”, expresaba Almoguera, pidiendo a su progenitora paciencia, dado que las heridas tardan en cicatrizarse.

El productor televisivo admitió sus errores y encontró en Terelu Campos a una aliada, lo que ha generado críticas en redes sociales. De hecho, el exmarido de Paola Olmedo lanzó un mensaje a su progenitora: “Quiero que ejerzas de abuela”. Almoguera admitía que, a pesar de sus desavenencias, Borrego tenía todo el derecho del mundo en cuidar y ver a su nieto, algo que llevaba pidiendo la hija menor de María Teresa Campos desde hacía tiempo.

Carmen Borrego reaccionó a ese gesto de acercamiento y llamó al magacín nocturno y entró en directo. Paradójicamente, provocó el efecto adverso al esperado tanto por su hijo como por su hermana, dado que ambos se mostraron incómodos con la irrupción de la colaboradora de Vamos a ver.

La exconcursante de Supervivientes 2024 daba las gracias a su hijo por el gesto, pero dejó con cara de perplejidad a Almoguera cuando Borrego recalcó que ella no era la única que se había equivocado. “Lo hemos hecho todos”, afirmó tajante, para señalar que ciertas actitudes de su vástago le habían sentado muy mal.

“Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho. Los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros”, expresaba Borrego, para confesar que había escrito a su hijo antes de que entrase en directo.

Borrego se alejó de cualquier tono conciliador y lanzó reproches a su hijo en directo, quien se quedó con cara de circunstancia. “Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que esté ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas”, expresaba.

“No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio”, proseguía, siendo interrumpida por Terelu cuando comenzó a hablar de su madre fallecida.

“Ya está. Mamá no está y se acabó. Yo creo que deberías de quedarte con eso”, dijo Terelu, provocando que su hermana colgase. El tono conciliador de Almoguera terminó con la intervención de su madre, quien veía cómo su gesto no había provocado que su progenitora cediese.

“No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así”, expresó Almoguera, dejando claro que la intervención de su madre ha provocado que ambas posturas se alejasen todavía más.