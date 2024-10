'Equipo de investigación' rememora el caso de Mercedes Martín, asesinada por un sicario por una venganza

En un viernes 4 de octubre en el que La Voz y De viernes se repartieron la noche, el talent show lideró en media de espectadores al obtener 1.140.000 seguidores mientras que el magacín nocturno obtuvo un mayor share (el 14%) al tener mayor duración, fue Equipo de investigación el que dio la sorpresa. El programa de laSexta marcó récord de temporada, logrando un estupendo 6,7% de cuota y 700.000 televidentes.

El formato conducido por Glòria Serra ahondaba en la crónica negra española, al más puro estilo de #Caso o Anatomía de…, para abordar el crimen contra Mercedes Martín, protagonista del llamado El crimen de la asistenta, que pudo verse este pasado 4 de octubre a las 22:30 horas y que está disponible en Atresplayer.

El programa recordó cómo esta mujer, empleada de hogar de profesión, fue tiroteada en la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa junto con su hijo tras ser testigo de una infidelidad. Esta entrega resaltaba cómo los cuchicheos de pueblo pueden desembocar en una tragedia y cómo se confirma la frase de “hay rumores que matan”.

Mercedes trabajaba en una casa y fue donde descubrió una infidelidad de una mujer a su marido. La empleada cometió la indiscreción de comentarlo por el pueblo, una villa de apenas 300 habitantes, en el que todo se termina sabiendo. El esposo de la persona desleal amenazó a la víctima. Ésta optó por contarle lo ocurrido a la matriarca de la familia del marido amenazador, lo que provocó su destierro y el de su esposa.

El matrimonio tardó un año en consumar su venganza. El marido, Luis Castillo de nombre aunque apodado El Vaca, encargó a un sicario, Raúl Romero, que se encargase de cometer el crimen. Éste cumplió con su cometido, disparando hasta en siete ocasiones a la empleada de hogar cuando recogía a su hijo de 12 años del colegio, al que también tiroteó, dejándole gravemente herido en las piernas.

'Equipo de investigación'.

Raúl Romero fue condenado a una pena de 16 años y medio de cárcel, como autor material del asesinato. El autor intelectual, Luis Castillo, fue condenado a 11 años y 3 meses de prisión. La esposa infiel, María del Carmen Medrano, fue condenada a un año de cárcel por un delito de encubrimiento, además de ser considerada la autora de las amenazas. El hermano de Medrano fue condenado a seis meses de prisión también por encubrimiento.

Un caso analizado previamente por otros programas como Código 10. Sin embargo, Equipo de investigación logró hablar con la hija de la finada, además de recordar la carta de arrepentimiento de Castillo por haber ordenado el asesinato de la mujer de la limpieza. “Perdí totalmente la cabeza y no me lo perdono, he llorado muchas veces y no me reconozco ni a mí mismo”, expresó en una misiva.

Sheila Bautista, hija de Mercedes, compartió en el programa de Serra que consideraba que el arrepentimiento formaba parte de una estrategia judicial. “Yo estuve al lado del sicario”, expresaba el vástago de la víctima. “En el juicio, Luis y él se declararon culpables, pero de una forma un poco inesperada. Me hizo pensar que tenían un acuerdo”, añadía.