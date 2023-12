Martin y Juanjo de ‘Operación Triunfo’: ¿la primera pareja del programa? Los fans apuntan a un “shippeo”

Los concursantes de Operación Triunfo se enfrentan este lunes a la primera gala de expulsión. Y es que tras las actuaciones de la pasada semana, en la gala 1, Lucas y Suzete se juegan la permanencia, que está en manos del público. Y es que ambos fueron propuestos por los jueces para salir de la academia.

Una academia en la que los concursantes están un tanto dispersos, y a los que tienen que llamar al orden los profesores y la directora Noemí Galera en más de una ocasión. Sin ir más lejos, hoy ha vuelto a leerles la cartilla por llegar tarde a una de las clases, y ha asegurado que la próxima vez quien no esté dentro a la hora acordada, sencillamente, no entrará.

Uno de los motivos que podrían explicar esa dispersión es que hay concursantes que están muy interesados en conocer más a otros compañeros. Así, en las redes sociales ya se apunta a un posible “shippeo” entre dos de los jóvenes artistas, Martin y Juanjo, a quienes se les ha visto muy compenetrados (y también con tiranteces en algunos momentos).

[Salen a la luz las audiencias del estreno de 'Operación Triunfo': así compite Prime Video contra la tele lineal]

En los últimos días, muchos han sido los mensajes que leen entre línea una especial afinidad entre ambos, aunque también se señala un tercero en discordia, Álvaro, quien podría beber los vientos por su compañero Martin. Por ello, los vídeos, los memes y las bromas sobre cómo aprovechará el programa esta trama no han dejado de sucederse.

he decidido hacer una investigación sobre martín, álvaro y juanjo y he llegado a una conclusión de todo lo ocurrido OS CUENTO #OTDirecto1D pic.twitter.com/g2nwPmM5Ww — ᙭ᗰᗩSSY ᒍᑌᗩᑎITO ᗯᗩᖇ🎄🌻 OT2023 ERA🎤✊🏼 (@ElSinsajoPanem) December 1, 2023

Juanjo le hace una caricia en la mano a Martin después de la pelea… #OTDirecto4D pic.twitter.com/p2HYRCXVnK — 🪐 (@_wweightless) December 4, 2023

Desprecio número 45659271 de Juanjo a Martin..

Y encima remata con un: te han hecho poca cosa no?

Uf.. se me atraganta ver el directo cada vez más con este ser#OTDirecto4D pic.twitter.com/IWWz5b1emS — Cris LaPeque 💙 (@Cris_LaPeQue) December 4, 2023

Martin diciendo a Juanjo que le enseñe chillo #OTDirecto4D pic.twitter.com/ZdPuY0OxZu — paula 🐍 (@agbxstylinson) December 4, 2023

el gay panic que le dio a juanjo cuando martin se le acercó asi, me meo #OTDirecto4D pic.twitter.com/kIZi0Td9jT — 💌 (@bichyals) December 4, 2023

Le ha guiñado Juanjo el ojo a Martin? #OTDirecto4D pic.twitter.com/0PBv1u6k9V — paula 🐍 (@agbxstylinson) December 4, 2023

Hablar hablan poco, pero lo que les gusta a Juanjo y Martin una mirada intensita…👀#OTDIRECTO4D pic.twitter.com/BQMygYbYGw — Taurus Caniggia👑 (@tauruus9) December 4, 2023

En esta Gala 2 de hoy, Lucas se jugará la permanencia con Dígale de David Bisbal, y Suzette, con A song for you, de Leon Russell. Juanjo y Cris cantarán juntos con Leave the door open, de Bruno Mars. Martin y Paul harán lo propio con Litte green bag, de George Baker y Álex y Violeta Quiero decirte, de Ana Mena y Abraham Mateo.

Por otro lado, Álvaro y Denna interpretarán El fin del mundo, de La La Love You, Ruslana, Kiara y Bea se unirán en Walk like an egyptian, de The Bangles, y Omar, Salma y Naiara unirán sus voces en Se fue, de Laura Pausini. Por último, la canción grupal será All right, de Supergrass.

La malagueña Vanesa Martín debutará como jurado invitado, y Vicco y Abraham Mateo pondrán su musica a disposición del espectáculo, y cantarán juntos su último hit Te quiero.

