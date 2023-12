La gran bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'Operación Triunfo 2023': "Os importa una mierda"

La nueva edición de Operación Triunfo está dejando muchos momentos que no han pasado desapercibidos en las redes sociales. Los concursantes del formato audiovisual que se emite por primera vez en Amazon Prime Video, se encuentran inmersos en el aprendizaje de su nueva canción para afrontar la Gala 2 de OT 2023 este lunes, 4 de diciembre.

Desde que la academia abrió sus puertas a los 16 concursantes que lograron una plaza, son muchos los seguidores del icónico programa musical que no se han perdido ningún momento del programa de Gestmusic y Amazon Prime Video. Y, es que, este era uno de los estrenos más esperados en España, ya que se ha convertido en el primer talent show que se emite en directo en streaming.

Esta nueva edición cuenta con emisiones en directo y diarias de Operación Triunfo al día. Como en cada jornada, los participantes del concurso siguen unos horarios muy marcados por la academia para lograr sacar el máximo provecho a sus clases. Sin embargo, algunos de los concursantes han logrado sacar de quicio a Noemí Galera por su mala actitud frente a la próxima gala.

Noemí Galera echa una monumental bronca a los concursantes de 'OT 2023'.

Los concursantes dejaron preocupados a algunos profesores de la academia después del primer pase de micros para la Gala 2. Un hecho que se repitió el pasado jueves en las actuaciones del segundo pase de micros cuando la directora de la academia recordó a los concursantes que tienen que seguir ensayando.

"No os quiero en el sofá hasta las 5, ¿vale? Os quiero ensayando y repasando", dijo Noemí Galera al finalizar las actuaciones en la academia. En este momento, los concursantes mostraron que seguirían los consejos de Galera, aunque muchos de ellos decidieron parar sus ensayos para irse a tomar un café.

En concreto, Violeta, Alex, Denna, Omar, Salma, Suzette y Naiara decidieron ir a la terraza a hablar sobre el pase de micros y sus actuaciones, mientras que el resto de los concursantes seguían practicando su canción en las salas. Aunque la presencia de Noemí Galera no se hizo esperar al darse cuenta de que los 'triunfitos' estaban descansando en lugar de estar trabajando.

De esta forma, la directora de la academia de Operación Triunfo ha estallado, harta de que los concursantes no hagan caso a sus consejos. "Acabo de decir que no quiero ver a nadie sin trabajar y habéis tardado cero coma en venir aquí. De verdad, esto no es un campamento. Mañana hay un ensayo general. Pero no, yo me siento y me tomo mi café", señaló.

Noemí Galera insistió a todos los participantes del concurso que es importante que aprovechen el tiempo porque luego se lamentaran si les nominan. "Me da la sensación de que os importa una mierda. Yo no tengo que estar pendiente de si estáis trabajando o no. Yo no tengo que estar pendiente de si la academia está limpia o no. De verdad, es que parezco un puto sargento y llevamos 15 días", explicó.

En este momento, Galera sentenció que muchos concursantes merecían ser expulsados "por no aprovechar la puta oportunidad que tienen". "Es que no sé cómo decíroslo ya. Es desesperante. Es como darse contra un muro y no lo veis. Cuando salgáis de aquí, echaréis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis", concluyó.

