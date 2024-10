Ana Rosa consigue, en exclusiva, hablar con Amaia Montero tras la salida de Leire: "Esto me está afectando"

TardeAR comenzaba su emisión en Telecinco, como un miércoles más, fiel a todos sus miles de espectadores. Pero el espacio de Ana Rosa Quintana tenía guardado para esta tarde un as bajo la manga. TardeAR iba a publicar, en exclusiva, unas declaraciones impactantes de una de las protagonistas del momento.

La precipitada salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha despertado múltiples de teorías que apuntan a un posible regreso de la exvocalista del grupo musical. Hablamos de la cantante Amaia Montero, que por el momento no se ha pronunciado a la actualidad que atañe a sus excompañeros de banda.

"Este tema no tiene nada que ver conmigo", explicaba Amaia Montero a Álex Silvestre, a través de una llamada telefónica, que se emitía este miércoles en TardeAR. "¿Por qué se está diciendo que tú has pedido que se vaya Leire?", le preguntaba el periodista del programa liderado por Ana Rosa Quintana.

"¡Eso es lo que yo me pregunto! Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", apuntaba Montero. Aunque segundos después, la cantante vasca se rompía y mostraba su verdad: "Esto es una locura. Es una vehemencia. Ya, por favor", suplicaba la artista al periodista.

"¿Yo he dicho o alguien del grupo que vaya a volver a La Oreja de Van Gogh?", preguntaba incrédula, vía llamada telefónica con TardeAR. "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar", sentenciaba la conversación.

Amaia habla en primicia

"Se acaba el debate, cuando la protagonista lo dice claramente", apuntaba Ana Rosa desde plató. En la mesa VIP iban a participar colaboradores como Cristina Cifuentes, Boris Izaguirre, Manual Díaz 'El Cordobés', Alaska o Bea Archidona.

"Si la protagonista dice que esto le afecta. Yo tampoco quiero decir nada. Me preocupa", argumentaba Tárrega. "La han metido en un lío que no tiene nada que ver", intervenía Ana Rosa, al respecto.

Ana Rosa defiende a Amaia

"Yo creo que van a volver a grabar algo juntos", especulaba Cristina Tárrega. "Lo que dice la protagonista es que yo no vengo a ocupar ningún sitio", explicaba la presentadora de TardeAR.

Ana Rosa quiso profundizar más en el tema y explicó que la Oreja de Van Gogh "es una sociedad" y "Leire es una persona contratada". "Leire no es parte de la sociedad", puntualizaba la periodista madrileña.

"Es posible que dicha sociedad haya llegado a la conclusión que es más rentable que vuelvan a estar juntos", opinaba Cristina Tárrega sobre una posible vuelta de Amaia al grupo. "No entiendo la que se ha armado. Entiendo a Amaia la situación que está viviendo", defendía Ana Rosa a la cantante guipozcuana.

La Oreja de Van Gogh difundió un comunicado para decir adiós a Leire Martínez y, en un principio, la vocalista no había hecho ninguna declaración al respecto, lo que generaba dudas sobre si el anuncio había sido acordado previamente con ella. Así, el pasado lunes, la periodista Mar Montoro, amiga cercana de la cantante, fue quien reveló la primera reacción de Leire tras la noticia.

"Voy a compartir con vosotros ese mensaje que me ha dejado mi amiga", anunció Montoro en el programa Juntos de Telemadrid. El mensaje de Leire rezaba lo siguiente: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir".