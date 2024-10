Carlos Herrera se pronuncia sobre la separación de La Oreja de Van Gogh: su contundente reacción

El pasado 14 de octubre las redes sociales estallaban cuando La Oreja de Van Gogh anunciaba que su vocalista Leire Martínez se separaba del grupo bajo la afirmación de que "no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

El anuncio sorprendió después de que unos meses atrás apareciese Amaia Montero en uno de los conciertos de Karol G para cantar el hit 'Rosas' en el Santiago Bernabéu tras cinco años sin subirse a los escenarios y sufrir una fuerte período de ansiedad y depresión.

El locutor y presentador de radio Carlos Herrera no tardó en reaccionar ante tal noticia y los rumores que señalan una reincorporación de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh: "Ah, ¿sí? Debate nacional: ¿qué pasará en La Oreja de Van Gogh?".

La separación del grupo

Los fans de La Oreja de Van Gogh recibieron el lunes la inesperada noticia de que Leire Martínez abandonaría el grupo después de 17 años como vocalista de la formación, precisamente tras la salida de Amaia Montero el 19 de noviembre de 2007.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" aseguraba el comunicado. Esta noticia levantó los rumores después de que días antes en el concierto durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza, Leire cantase entre lágrimas 'Rosas'. Incluso semanas antes confesó que se sentía "ninguneada" ante los rumores que situaban el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh.

Ahora después del comunicado, la propia Leire ha salido en su defensa, negando su aprobación del comunicado y apuntando que llegado el momento daría su versión de la historia. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir", aseguraba Leire a través de un mensaje que mostró su amiga Mar Montoro en el programa 'Juntos'.

Por el momento no se ha confirmado el regreso de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh. De hecho, ya en su momento Montero zanjó los rumores que la situaban de vuelta en el grupo situando su vuelta a la música en de forma individual: "De momento, no con La Oreja de Van Gogh pero sí en solitario".